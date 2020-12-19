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桃園男酒駕拒測挨罰18萬 警察少做一步法院幫他撤單

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園陳姓男子涉嫌酒駕被桃園警分局攔查，因多次吹酒測器失敗，警方認為他消極拖延，依拒絕接受酒測舉發開罰18萬元，陳不服提行政訴訟，主張自己答應驗血，沒有拒測；法院發現，警方酒測過程未「全程錄影」，也無法證明有宣讀拒測法律效果，程序有瑕疵，撤銷原處分，可上訴。

經查，陳男今年6月8日晚上8點多，騎機車被桃園分局員警攔查，警方認為陳散發酒味要求酒測，但陳消極不配合，就當場舉發「拒絕接受酒精濃度測試之檢定」，違反道路交通管理處罰條例，經桃園市道路交通裁決處裁罰罰鍰18萬元，並吊銷駕照、施以道路交通安全講習。

陳男不服提行政訴訟，他主張酒測無法測出數值，就表明願意回派出所處理、自費抽血檢測，但員警侮辱他是故意演戲、是不是男人、畜生不如及人渣等字眼，攔查的鄭姓警員也一度遠離，沒有全程錄影，請求法院調閱在場所有員警密錄器，還原現場。

交裁處則說，依警方密錄器顯示，陳多次不吹氣、吹氣過短，要求驗血等方式消極推諉拖延，其拒絕酒測違規事實明確，認為處罰無違誤。

法院查，同一承辦員警的密錄器畫面有6段，顯示陳左搖右晃站立不穩，警方拿杯水給他漱口，經詢問陳否認有喝酒，但因酒測器一度沒反應，員警告知他「不要堵住，要把氣吹出來」，但酒測器仍沒反應，員警又說「不要裝了」，陳則辯稱自己有吹。

過程因陳不斷失敗，警方命他「吹長一點」，並質疑他是故意、不要這麼丟臉，不要演，陳則說可以回去抽血，示意不要再吹酒測器，員警則告知沒有肇事，程序中沒有抽血項目，是他不願意配合吹氣，因此舉發。

法院勘驗6段監視器畫面，其中除了2段時間有連續，其餘的都是非連續，可見警方對陳實施酒測過程未「全程連續錄影」，違反處理細則規定的正當行政程序，也因為沒全程錄影，所以使本案沒有影像或其他證據，可證明警方已履行宣讀拒絕酒測所應受法律效果，程序有瑕疵，撤銷原處分。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警方攔查酒測示意圖。圖／報系資料照
警方攔查酒測示意圖。圖／報系資料照

酒測 駕照 監視器

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