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送貨員操作推高機不慎 突爆衝害老闆娘身插鐵條判6月
台中市鄧姓男子是家具行員工，他在今年5月間開車送木材到黃姓業者的工業社時，當時因廠內人手不夠，黃妻要鄧幫忙操作推高機，把木材移到工廠內，鄧在操作時，黃妻有提醒推高機是否已有打空檔，但鄧沒注意手煞車未拉起，就貿然啟動推高機，導致推高機爆衝後，撞上木板，黃妻也被木板擠壓，被身旁機具的鐵條插進身體，送醫不治，台中地院依過失致死罪，判鄧6月徒刑，得易科24萬，可上訴。
判決書指出，鄧姓男子是一家家具行員工，他在今年5月11日下午4時許，開車前往黃姓男子經營的工業社送木板，因當時工廠內人手不夠，黃妻要求鄧操作廠內的推高機將木板放置廠內。
鄧姓男子將木板移置廠內後，黃妻詢問，鄧是否有將推高機打空檔，鄧上推高機檢查時，沒注意要先把手煞車拉起，再發動推高機，鄧發動推高機後，推高機突然爆衝，撞倒前方木板，黃妻也因站在木板前方，被倒下的木板往後推擠，被背後裁板機上之鐵條插入臀部，造成腹部挫傷及骨盆腔骨折，經送衛福部豐原醫院急救後，仍因多重器官衰竭併敗血性休克死亡。
台中地院審酌，鄧姓男子應被害人要求將推高機打空檔時，因操件不當，而造成推高機爆衝撞倒前方的木板，致站在推高機前方木板前的被害人因此被推擠後退，而遭背後裁板機之鐵條插入臀部，經送醫急救後仍不幸死亡之過失程度、造成被害人死亡的結果，及被害人家屬重大的心靈悲痛，並考量被告經與被害人家屬在法院調解後，因與被害人家屬主張的金額差距過大，而未達成和解，全案不宜宣告緩刑，依過失致死罪，判刑6月，得易科24萬，可上訴。
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