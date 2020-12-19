台南飆車族橫行逆向撞死男大生 5男子分處3至5月徒刑

前年一位傷心的母親在網路控訴在台南唸大四兒子，於中秋夜凌晨返家途中，被一群逆向行駛飆車族撞死的車禍，引發社會關注，案經檢警調查，找到鄧姓男子等5名成年及多名未成年少年涉犯公共危險罪嫌起訴，台南地院合議庭認鄧等5人共同犯妨害公眾往來安全罪，分別處3月至5月徒刑，可上訴。

檢警調查，23歲劉姓、19歲葉姓、24歲葉姓、19歲李姓、22歲鄧姓男子，及經通緝後投案在押19歲施姓男子等人，前年9月25日凌晨1時20分，分別騎乘機車，陸續在仁德區長興國小、後壁厝卡拉OK小吃部、歸仁區圓環公園附近等地與其他飆車族人員集結後，將前往台南市安平區觀夕平台觀看煙火。

眾人集結後，20、30輛機車前後或併排行駛占據車道、或超速、或逆向、或跨越雙黃線、或違規超車、或闖紅燈、或任意變換車道等危險行駛，有些機車還以口罩遮掩車牌，行經仁德、歸仁區後進入台南市區，沿途車隊拉開距離，分成幾個車隊前往觀夕平台。

凌晨1時20分，一群人分別騎乘機車，或超速、或逆向、或跨越雙黃線、加速超越同向自小客貨車，先後或併排競駛占據安平區臺南市安平路段附近雙向車道，適逢范姓男大生騎乘機車經過，見狀閃避不及，遭車隊衝撞倒地，致頭部外傷併肝臟撕裂傷及腹內出血，經送往成大醫院急救仍不治。

李姓男子說，他與鄧姓男子各自騎機車在仁德區友人住處烤肉，烤完肉鄧邀他要去放煙火，他也邀友人一起前往，約在長興國小聚集，要前往安平區觀夕平台放煙火，同行中他僅認識5、6位。

葉姓男子則說，同行約30、40餘部機車一起要前往安平區觀夕平台放煙火。同案少年供稱，在仁德區長興國小集結約10幾部機車，從仁德區騎乘至歸仁區，在路上越聚越多車，就一同騎乘到安平區觀夕平台看煙火。