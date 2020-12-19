撤銷假釋規定部分違憲 法務部主動釋放109人

大法官作出釋字第796號解釋，宣告撤銷假釋規定部分違憲。法務部隨即主動陸續審查1172案，於昨天全數審查完畢，累計共撤銷109名受刑人的「撤銷假釋處分」並主動釋放。

司法院大法官11月6日作出釋字第796號解釋，刑法規定假釋中故意犯罪，受有期徒刑以上之罪，不分假釋人是否受緩刑或6月以下徒刑均撤銷假釋，此範圍內抵觸憲法比例等原則，即日起失效。

大法官並指出，刑法第78條第1項規定修正前，相關機關就假釋中因故意更犯罪，受緩刑或6月以下有期徒刑宣告者，應依本解釋意旨，個案審酌是否撤銷假釋。

法務部表示，大法官解釋出爐後，部長蔡清祥即指示超前部署，清查出共有1134名在監受刑人，符合大法官解釋所指的「假釋中因故意更犯罪，受緩刑或6月以下有期徒刑宣告」要件。

法務部陸續召開11次審查會議，於昨天全數審查完畢，1134名回籠受刑人中，累計共撤銷109人的「撤銷假釋處分」並主動陸續釋放；另有部分受刑人的「撤銷假釋」雖經法務部撤銷，但因有他案要執行而未出監。

此外，檢察機關在釋憲後原已準備撤銷假釋，但未完成程序的案件共有38案，法務部一併審查後，決定其中17人的假釋不予撤銷，以落實釋憲意旨，貫徹人權保障。