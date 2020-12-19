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服務利他促進會北上辦論壇 現場熱鬧如火如荼進行中

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

中華民國服務利他促進會從嘉義興起，主旨在招募各個領域人士改變社會現象，包含環境永續、弱勢族群、文化傳承等議題，促進會舉辦「服務利他獎」到今年是第6屆，由成員訂定行善計畫交由評委選出社會組、大專組、高中組的前3名，予以資金完成計畫。今天促進會成員北上舉辦論壇，由評委介紹成功推展的計畫，論壇時間早上9點到下午5點，還在進行中，盼將服務利他理念推廣到各地。

2015年該促進會由前嘉義地檢署檢察長羅榮乾及嘉義市九華山地藏庵董事長黃俊森共同興辦，要旨在推動社會企業；社會企業經營方式例如陽光社會福利基金會創立陽光加油站，給予顏面損燒及燒傷者就業機會，又如崔媽媽基金會幫助無殼蝸牛成立蝸牛社會企業，透過仲介租屋及搬家服務，力求自力更生。

中華民國服務利他促進會指出，社會企業成立目的在為弱勢者創造就業機會、消除城鄉差距，強調平民英雄概念，尋找解決社會問題方法，關注對象很廣，包括新住民、動物保育，遍及各個領域，又或是有機農業，幫助農民改善環境。

中華民國服務利他促進會從嘉義興起，其指出，協會內推動「服務利他獎」，今年是第6屆，分為社會組、大專組、高中組，由成員提出計畫送交評委，前3名給予資金幫助推行計劃。

其指出，這次來台北舉辦論壇，是想將服務利他理念推廣到各個地方，今天的主講人都是評委，介紹推廣成功的計畫；評委包括前教育部長吳清基、理事長黃俊森、監察委員賴鼎銘等人。

黃俊森說，因緣際會下7年前跟羅榮乾在嘉義發想「利他」理念，那時從嘉義開始，今天有3大重點，第一是「利他年輕化」，高中組從15歲就可以參加，再來是大專，再來是30歲的社會組，現在還推動社會捐血，參加者限定20歲以下。

第二是「利他智慧化」，錢要用到刀口上，要有創意，例如到醫院裡面畫漫畫，年輕朋友的創意可以得到評審團青睞。第三是「利他行動化」，意即要有執行力，愛心是動詞不是形容詞。

前教育部長吳清基說，教育本身也是種利他，教育永遠在成人之美，老師、學生之間沒有對價 ，老師是標準利他，服務利他是智慧心、菩薩心，是大家共同追求普世價值。

法務部參事羅榮乾說，這次論壇能展現在大家眼前，內心充滿感激及興奮，服務利他是最能充分體現社會議題。

第5屆服務利他獎社會組前3名分別是嘉義青年楊智凱的「『蟲心開屎』農業大進擊」計畫、嘉義市攝影學會理事長黃英聰的「攝下生活，影出生命」計畫，以及嘉義市新移民女性關懷協會理事長張麗梅的「茶饗『新』力量，奉茶情緣」計畫。

其中，獲得第2名的黃英聰輔導許多沒有健全家庭的青少年「嘉義市私立修緣育幼院」攝影能力，給青少年上攝影課，教他們打光、看物品光影變化，從小培育美學觀念。

獲得第3名的張麗梅教導新住民二代奉茶禮儀，她說，新住民因為語言、文化隔閡產生許多環境適應問題，還有台灣社會許多長輩對新住民存在偏見，認為新住民嫁來台灣是為了錢，所以推廣「親子茶」活動讓新住民小朋友從小練就一手泡茶好功夫，想讓長輩改變對新住民刻板印象。

嘉義市新移民女性關懷協會理事長張麗梅今天帶領新住民二代從嘉義北上展現奉茶功夫。記者蔡翼謙／攝影
嘉義市新移民女性關懷協會理事長張麗梅今天帶領新住民二代從嘉義北上展現奉茶功夫。記者蔡翼謙／攝影
中華民國服務利他促進會指導、法務部參事羅榮乾。圖／中華民國服務利他促進會提供
中華民國服務利他促進會指導、法務部參事羅榮乾。圖／中華民國服務利他促進會提供
中華民國服務利他促進會今天在台北福華國際文教會館舉辦論壇。圖／中華民國服務利他促進會提供
中華民國服務利他促進會今天在台北福華國際文教會館舉辦論壇。圖／中華民國服務利他促進會提供
中華民國服務利他促進會今天在台北福華國際文教會館舉辦論壇。圖／中華民國服務利他促進會提供
中華民國服務利他促進會今天在台北福華國際文教會館舉辦論壇。圖／中華民國服務利他促進會提供
嘉義市新移民女性關懷協會理事長張麗梅今天帶領新住民二代從嘉義北上展現奉茶功夫。記者蔡翼謙／攝影
嘉義市新移民女性關懷協會理事長張麗梅今天帶領新住民二代從嘉義北上展現奉茶功夫。記者蔡翼謙／攝影
嘉義市新移民女性關懷協會理事長張麗梅今天帶領新住民二代從嘉義北上展現奉茶功夫。記者蔡翼謙／攝影
嘉義市新移民女性關懷協會理事長張麗梅今天帶領新住民二代從嘉義北上展現奉茶功夫。記者蔡翼謙／攝影

嘉義 新住民 社會企業

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