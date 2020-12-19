網路直播賣名牌服飾包包配件全是陸製仿冒品 二人遭訴

新北市張姓女子和張姓男子二人去年透過網路直播，販售GUCCI、LV、Dior、adidas、CHANEL、YSL、BURBERRY等名牌服飾、包包、皮夾、皮帶、鞋子、項鍊、髮飾及勞力士手表，為警方查獲及查扣上千件由大陸輸入的仿冒品，新北地檢署日前依違反商標法起訴。

起訴指出，保二總隊偵一大隊去年發現張姓女子和張姓男子二人，上網透過臉書粉絲專頁直播販售GUCCI、LV、Dior、adidas、CHANEL、YSL、BURBERRY等國外知名品牌的服飾、包包、皮夾、皮帶、鞋子、項鍊、髮飾及勞力士手表，供民上網觀看並購買。

警方下單網購一件CHANEL髮飾，收貨後確認是仿冒品，去年11月持新北地院核發搜索票，前往三重區大智街張女及張男所有的倉庫，起獲各式仿冒商品共1154件。