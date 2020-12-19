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網路直播賣名牌服飾包包配件全是陸製仿冒品 二人遭訴
新北市張姓女子和張姓男子二人去年透過網路直播，販售GUCCI、LV、Dior、adidas、CHANEL、YSL、BURBERRY等名牌服飾、包包、皮夾、皮帶、鞋子、項鍊、髮飾及勞力士手表，為警方查獲及查扣上千件由大陸輸入的仿冒品，新北地檢署日前依違反商標法起訴。
起訴指出，保二總隊偵一大隊去年發現張姓女子和張姓男子二人，上網透過臉書粉絲專頁直播販售GUCCI、LV、Dior、adidas、CHANEL、YSL、BURBERRY等國外知名品牌的服飾、包包、皮夾、皮帶、鞋子、項鍊、髮飾及勞力士手表，供民上網觀看並購買。
警方下單網購一件CHANEL髮飾，收貨後確認是仿冒品，去年11月持新北地院核發搜索票，前往三重區大智街張女及張男所有的倉庫，起獲各式仿冒商品共1154件。
檢警查出張女二人是去年初從大陸廣州的工廠下單購得這批仿冒知名品牌的商品，張女二人等仿冒品輸入來台後，便開始在網路上直播販售。新北地檢署日前依違反商標法起訴二人。
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