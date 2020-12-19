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前男友剛分手就載新妹看電影 她氣炸做「不理智的事」

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓女子與男友在去年間分手，未料陳女發現前男友剛分手，就載著新認識的女子外出看電影，氣得約出前男友理論，還持安全帽攻擊前男友，導致前男友受傷，另外也用手機砸壞前男友的機車後照鏡，前男友提告後，陳女否認打人，僅承認有毀損物品，台中地院根據前男友提供的陳女傳的訊息，「我火了，我動手對不起」、「做了不理智的事」，認定陳女涉案，判拘役45天，得易科。

判決書指出，陳姓女子與男友本來同居，但去年間分手，陳女在分手後，發現前男友騎車載女子看電影，醋勁大發，去年5月31日凌晨零時許，在一家便利超商前，與前男友吵了起來，陳女還一時情緒失控，陳女拿安全帽毆打男友的左肩，導致前男友受有左肩擦挫傷；另外又拿自己的IPHONE手機敲擊前男友的機車後照鏡，造成後照鏡破裂，陳女前男友向警方提出傷害、毀損告訴。

全案在訊問時，陳女僅承認有毀損的犯行，不承認打人，不過陳女前男友提供雙方在網路平台Instagram的對話紀錄，陳女寫到「昨日是我失去控制，我承認我太在乎！我自己都嚇到…我怎麼會打你」、「打人我不對」、「我這次看到你載她，我火了，我動手，我錯了對不起」、「我還是很在意你，然後我不知道為什麼你要約她，所以我當下有生起也難過，做了很不理智的行為」等語。

台中地院審理後，認定陳女涉嫌傷害、毀損事證明確，分別依法判拘役40天、8天，應執行拘役45天，得易科罰金4.5萬元，可上訴。

台中市陳姓女子去年5月間與男友分手後，發現前男友載其他女子出遊，因而持安全帽攻擊前男友，還破壞前男友機車的後照鏡，台中地院判她拘役45天。圖／報系資料照
台中市陳姓女子去年5月間與男友分手後，發現前男友載其他女子出遊，因而持安全帽攻擊前男友，還破壞前男友機車的後照鏡，台中地院判她拘役45天。圖／報系資料照

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