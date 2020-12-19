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豬農談離婚法院外追前妻 律師勸他「冷靜」竟遭殃挨揍

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市劉姓男子從事養豬工作，今年初與妻子在法院談離婚，開庭結束後，劉在法院外發現妻子與呂姓律師出現後，尾隨在後，劉在追上妻子前，先越過呂的身邊，呂見劉怒氣沖沖，好言相勸「冷靜一下」，未料引來劉的不滿，反而出手攻擊呂，造成呂臉、頸部擦挫傷，呂提告傷害，台中地院依法判拘役40天，得易科，檢方上訴遭駁回，全案確定。

判決書指出，劉姓男子與妻子在談離婚，呂姓律師是劉妻的訴訟代理人，雙方在今年1月21日下午，在台中地院第二辦公大樓的35號法庭應訊，開庭結束後，劉妻與呂姓律師沿西區林森路24巷步行離去，未料劉在後方尾隨，劉妻見劉在尾隨，嚇得趕緊快步離開，而劉經過呂身邊時，呂攔下劉，好言相勸「冷靜一下，有話好好說」，未料卻引來劉不滿。

劉姓男子徒手毆打呂姓律師的左側頭部靠近頸部處1下，導致呂頭面部挫傷、頸肩部擦傷等傷害，呂驗傷後向警方提告傷害，另外也向劉求償60萬元的精神慰撫金，呂在訴狀中提到，執業20多年來，第一次遇到嚴重危害人身安全的犯行，不論是工作或家庭，都擔心劉隨時現身施加暴力，惶惶不可終日，蒙受巨大精神壓力，因此請求該數額的賠償金。

全案起訴後，檢方聲請簡易判決處刑，台中地院判拘役40天，得易科，但檢方認為量刑過輕上訴，台中地院審理後，認為原審用法無違誤，維持原判確定。另外民事求償部分，法官審酌雙方財力後，認定精神慰撫金賠償5萬元為適當。

台中市劉姓男子在今年初與妻子在台中地院談離婚，但劉涉嫌在法院外毆打妻子的委任律師，台中地院判拘役40天，得易科。圖／報系資料照
台中市劉姓男子在今年初與妻子在台中地院談離婚，但劉涉嫌在法院外毆打妻子的委任律師，台中地院判拘役40天，得易科。圖／報系資料照

律師 離婚

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