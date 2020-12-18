廖國棟想維護原民權益但延押 法官：推政策與羈押無關

國民黨籍立委廖國棟（中）。圖／報系資料照片

立委廖國棟被控向太流公司前董事長李恆隆索賄，廖否認犯罪，台北地院今天裁定廖自本月21日起延長羈押禁見2個月；裁定書指出，廖曾因血醣低昏迷，經治療已恢復，無保外就醫必要，根據卷證資料，廖犯罪嫌疑重大，裁定延押。

廖國棟向李恆隆索賄790萬元，依貪汙不違背職務收賄罪起訴，法官本月3日召開訊問庭，廖否認收賄，還表示身體健康不佳，他的獨子下月31日要辦婚禮，盼望交保。

延押裁定書認為，廖否認檢方起訴事實，根據卷證資料，廖犯罪嫌疑重大，且「白手套」是知公司總經理郭克銘在本案居關鍵角色，與廖的利益一致，在李恆隆、廖的辦公室主任丁復華證述下，廖仍否認收賄，有串證可能。

法官認為，廖國棟名下有296萬元存款、多筆不動產，就他的身分地位及人脈，不排除有脫罪逃亡可能，有羈押原因。

法官還認為，廖國棟於準備程序中聲請傳喚李恆隆、郭克銘，檢方聲請傳喚丁復華及證人，在交互詰問程序進行前，不能排除廖國棟與共犯、證人串證，廖另有羈押原因。

此外，法官認為，廖國棟今年9月29日因血醣驟降昏迷，但經治療及追蹤服藥已有恢復，沒有保外就醫必要，廖國棟聲請具保的理由包括有原住民事務、政策有待處理、推動，他要維護原住民的權益等，就此，裁定說，廖持的理由與羈押要件無關，裁定廖延押。