賣場前鐵鍊絆人摔成重傷 店長判刑4月定讞

吳姓計程車司機行經桃園市一家賣場前方廣場，遭鐵鍊絆倒摔成重傷。一審依業務過失致人重傷罪，判賣場陳姓店長5月徒刑，得易科罰金。高院今天改判刑4月，得易科罰金。

全案起於民國107年5月4日上午，平日即在案發賣場旁排班的吳姓計程車司機行經賣場前方廣場，欲跨越鐵鍊時，不慎遭鐵鍊絆倒，頭部撞擊地面，經治療後仍需長期仰賴呼吸器及鼻胃管餵食維生，達重傷害程度。

案經桃園地檢署起訴賣場的陳姓店長，一審由桃園地方法院審理。陳姓店長坦言，賣場前方廣場設有欄杆、鐵鍊，是不希望機車亂停，吳姓計程車司機也知道有鐵鍊存在卻仍要跨越才受傷，主張沒有過失。

一審認為，鐵鍊可能絆倒行人，應設置警告、預防或防護措施，避免行人遭鐵鍊絆倒受傷，陳姓店長負責管理維護廣場設施，卻未設置警告、預防或防護措施，依業務過失致人重傷罪，判處有期徒刑5月，得易科罰金。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理。二審也認為陳姓店長有過失，但吳姓計程車司機也疏於注意鐵鍊高度，今天改判刑4月，得易科罰金。本件不得上訴。