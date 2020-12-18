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法院裁定蘇震清延押理由之一：他曾絕食 但已進食

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

蘇震清。圖／本報系資料照
蘇震清。圖／本報系資料照

台北地院審理立委貪瀆案，獲立法院許可裁定蘇震清本月21日起延押2個月。裁定指出，蘇質疑行賄人太流公司前董事長李恆隆自白筆錄無證據能力，但比對李恆隆胞姐李秀峰等共犯的供述，也能證明蘇犯罪嫌疑重大，雖然蘇震清曾絕食，但已恢復進食，裁定延押。

裁定書指出，蘇震清雖坦承收受李恆隆支票、現金，但否認收賄，不過，根據卷內證據，仍能認定蘇犯罪嫌疑重大。

法官認為，蘇震清的供述與其他共犯、證人不一致，且矛盾、避重就輕，他與國會辦公室主任余學洋有從屬關係，加上比對李恆隆、李秀峰的證述、監聽譯文及存摺提款憑條等，與蘇的供述也有出入，有待詰問證人後釐清，蘇有串證之虞，不羈押即難以進行審判。

裁定說，蘇震清指控檢方偵訊李恆隆的光碟有影、無音，認為共犯自白光碟無證據能力，不過，依檢方起訴蘇震清的犯罪事實，就算不包括蘇爭執的自白光碟，自李恆隆、李秀峰等人的供證及監聽譯文、相關簡訊、資金流向等，仍足以證明蘇犯罪嫌疑重大，蘇符合羈押要件。

合議庭還認為，蘇震清涉犯貪汙不違背職務收賄罪，最輕本刑為7年以上重罪，確有羈押原因，且全案尚未詰問證人，蘇有串證可能，有羈押必要；此外，蘇雖絕食，但已恢復進食，而蘇罹患的疾病為慢性病，未達到除了保外就醫就難痊癒的程度，裁定蘇震清延押。

蘇震清 李恆隆 收賄

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