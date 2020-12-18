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炒匯致虧損2.4億元 凱基交易員違反銀行法特別背信遭訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

凱基銀行柯姓交易員為拚績效獎金，涉在前年3年間10小時超額下單炒匯，致虧損近2.4億元。台北地檢署調查後，認定柯男刻意在下班時段避開金融交易系統即時示警機制，沖刷下單系統交易紀錄，欺騙系統顯示無異狀，今依違反銀行法特別背信罪將他起訴。

據了解，柯姓交易員是內部負責用銀行本身款項投資外匯交易，有獲利的話，他就會獲得績效獎金。他年薪加獎金高達600萬元到800萬元，擅長操作交易的他被調去金融市場處進行外匯交易。不過，內規有限額每度操作交易1億1900萬元美元。

檢方調查，2018年3月21日晚間8點22日清晨5點，柯男用自己與同事在銀行帳戶下單79筆，交易金額約12億1500萬美元，放空加拿大幣、狂買美金，超過限制額度。最後他因操作方向錯誤，致銀行虧損2億3879元新台幣。

為避免銀行系統示警而通知主管及法務，柯男利用內控系統漏洞進行6筆一買一賣假交易，沖銷帳面金額，使系統看來無交易，直到虧損鉅款，發現紙不包住火才主動向主管陳報。

凱基在2018年7月提告。據悉，庭訊時，柯男否認犯行，辯稱過去2016年、2017年都有進行超額交易，這個現象本身存在已久，示警系統會反應，自己之前炒匯賺錢時銀行沒意見，這次虧錢就提告，也非故意隱匿投資金，假交易是便於看盤。

檢方認為，柯男刻意避開系統示警監控，在下班時段操作炒匯，短短10個小時交易造成銀行鉅額損失，今依違反銀行法第125之2條違背職務致生損害銀行財產規定的特別背信罪，將他起訴。

凱基銀行柯姓交易員為拚績效獎金，涉在前年3年間10小時超額下單炒匯，致虧損近2.4億元。台北地檢署今依違反銀行法特別背信罪將他起訴。圖／本報資料照
凱基銀行柯姓交易員為拚績效獎金，涉在前年3年間10小時超額下單炒匯，致虧損近2.4億元。台北地檢署今依違反銀行法特別背信罪將他起訴。圖／本報資料照

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