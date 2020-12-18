啃老男搶錢刺死孝順青年判無期 審判長：原本應該判死

桃園男子蘇偉智無業啃老，因父母拒接濟缺錢花用，埋伏朝19歲網咖店劉姓工讀生行搶不成，一刀刺進他心臟致死，檢方依強盜殺人罪嫌起訴，法院上月辯結，蘇僅說一句「非常抱歉」，劉的家屬當庭痛罵蘇「王八蛋」、「廢人」；桃院今依強盜殺人罪判蘇無期徒刑，褫奪公權終身，可上訴。

桃園地院今天下午5點宣判，判處蘇無期徒刑，褫奪公權終身，審判長林龍輝向家屬表示，本案原本應該要判死刑，因蘇男自首符合減刑要件，依法予以減刑。

桃院指出，蘇男因缺錢花用，決定隨機尋找強盜對象，等待劉到附近時，持刀脅迫交付財物，因劉抵抗才遭蘇揮砍，惡性重大；而蘇居無定所，常待在網咖內，與家人無互動，經濟來源是向媽媽索討金錢，也不認識劉姓青年。

法院認為，蘇砍殺劉，造成他傷口深度最深達17公分，手段殘暴，犯罪情節重大，造成家屬失去親人之痛，而蘇犯後主動到派出所自首、交出凶刀，偵訊時坦承，後來翻供，至今沒和解，最後飲緊向家屬略表歉意，難認真心悔改。

檢方起訴指出，蘇男（34歲）今年3月27日晚上11點多埋伏在平鎮區南豐街口，見劉獨自經過，持水果刀上前脅迫劉交出財物，劉拒絕抵抗發生拉扯，蘇竟拿水果刀猛刺劉的胸部、脖子，劉朝蘇揮了一拳逃跑，但因心臟中刀、失血過多，倒在路邊身亡，檢方相驗時發現致命刀傷深達17公分。

上月11日辯論終結時，蘇男坦承犯行，表示隨機見劉經過朝他下手，但沒搶到手機，還說自己腰部、脊椎不好，是他的「要害」，因為拉扯過程被劉打到，才生氣失去理智拿刀子亂捅，作案後因左手都是血，覺得很濕沒想太多就連同刀子上的血跡洗掉，也不知劉男身亡。

劉的父親表示，蘇案發至今態度惡劣、毫無悔意滿口謊言，痛罵他是「廢人」、「王八蛋」，兒子是獨子養這麼大又孝順，為貼補家用才去打工，卻無辜被蘇男殺死，表示「判他死刑也不為過」；劉母也說，應該一命賠一命，當庭對蘇稱「你也不要留在這世界上了」。

劉的姊姊也當庭朝蘇痛罵「我弟弟死的好淒慘」，「你知不知道他有多冤枉？」「他每天都說會來找你！」蘇則小聲說了句「我非常抱歉」，退庭後家屬一度氣到衝上法台想出腳踹蘇但被法警制止。