兩律師拿公文讓羈押禁見的何壽川簽 律懲覆審維持停職
永豐餘集團負責人何壽川2017年間涉違金融控股公司法，律師余明賢、李傳侯卻在當年6、7月間，受董事長秘書處黃姓主任秘書、永豐銀行法遵處廖姓副處長之託，趁在看守所律見時，攜公司文件讓何批。北檢7月24日搜索永豐餘，東窗事發；律師懲戒委員會決議余、李各停止執行職務4月、2月。律師懲戒覆審委員會昨維持原決議。
余明賢（45歲）申辯，律師倫理規範第37條的規定是為避免影響監禁處所安全，「傳遞或交付」當指物品置於收容人的掌控會不會影響監禁處所安全，如無就沒有禁止的必要。他說，這些文件何在閱覽後就拿回，不影響囚情。
李傳侯（48歲）則主張拿給何壽川看的文件，既與偵查中案件無關，自無湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯、證人的可能，不應受到任何限制。李說，律師倫理規範所謂「傳遞或交付任何物品」應是指如毒品、刀片等。
律師懲戒委員會認為，受羈押被告與辯護人間的秘密溝通權並非受到憲法的「絕對保障」，律師與當事人會面應僅止於受託委任訴訟事宜，不包括處理本案以外的其他事，律師與當事人違背「專案委託」的意旨，就屬濫用律師會面特權。
律懲會認為律師倫理規範第37條既將「傳遞」或「交付」任何物品二種情況並陳，就不限「給予受監禁人的文件物品已置於其實力掌控之下，而未由辯護人攜回」的情形才算。且其中的一份報告提到何壽川遭羈押後，主管機關裁處解除他多年辛苦經營的金控董事職務，這訊息是否影響囚情，令人生疑。
一般遭禁見的被告，原則上連「家屬會面權」都暫時被禁止，只有為實現憲法正當法律程序原則下的武器平等原則，例外賦予選任辯護人接見權，以協助當事人訴訟權利。如果認為任何不影響囚情、監禁處所安全或無串證、滅證之虞的文件物品都可由辯護人交付或傳遞予受羈押禁見被告，律懲會認為是破壞原則性規定。
律懲會今年3月30日決議停止余明賢、李傳侯執行職務各4月、2月，兩人不服而請求覆審。律師懲戒覆審委員會昨維持原決議。
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