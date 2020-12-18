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男剛開完庭險被押走 警當場活逮3惡煞

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

40歲蕭姓男子因涉詐欺案件，昨天下午到台北地檢署開庭，待結束要離開時，卻發現有3名男子在地檢署門口等待，疑似要來討債，蕭一見狀往鄰近的法務部遁走，3名男子也跟隨其後；1名主任檢擦官發現幾人形跡可疑，立刻報警，蕭男才未受害。

轄區中正一分局警方獲報後火速趕到現場，當場攔查正要開車離去的單男等人；除單男坦承因蕭男積欠300餘萬元債務，他們才會到地檢署堵人，警方也在其座車上查獲1把武士短刀，經將3人帶返偵詢後，依涉強制罪、恐嚇危害安全罪嫌移送北檢偵辦。

警方調查，蕭男昨天下午3時許開完庭後準備離開，但在北檢門口遇上要來追債的19歲單姓等3名男子，對方疑似要將蕭押走，蕭心生畏懼，立刻朝法務部大樓逃跑，先是躲進法務部廁所，再跑進一般民眾禁止進入的地下停車場，單男3人也緊隨其後，1名主任檢察官眼看幾人形跡可疑，報警處理。

40歲蕭姓男子因涉詐欺案件，昨（17日）到台北地檢署開庭，待結束要離開時，卻發現有3名男子在地檢署門口等待，所幸1名主任檢擦官及時報警，蕭男才未受害；3名男子也遭警察逮捕。 示意圖／ingimage
40歲蕭姓男子因涉詐欺案件，昨（17日）到台北地檢署開庭，待結束要離開時，卻發現有3名男子在地檢署門口等待，所幸1名主任檢擦官及時報警，蕭男才未受害；3名男子也遭警察逮捕。 示意圖／ingimage
警方在單男座車上查獲1把武士短刀。記者李隆揆／翻攝
警方在單男座車上查獲1把武士短刀。記者李隆揆／翻攝

法務部 恐嚇

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