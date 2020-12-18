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基隆62大水1受災戶法院判國賠8萬 市府明知缺口有過失

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

2017年的「六二水災」，基隆市大武崙地區因豪大雨災情慘重，很多住戶淹水受災，武崙溪溢流越堤，沿線基金一、二路民宅淹水損失慘重。王姓受災戶認為，他已多次向相關單位提出陳情，基隆市政府未見有任何施作堤防缺口之作為造成損失，提出國賠求償30萬元。基隆地院認定市府有過失，應賠近8萬元財產損失。

市府表明將要上訴，但市議員宋瑋莉今天表示，在9月判決已下來，此案公務人員有過失，市府還表明要上訴，市府認錯就不會全民來買單，認錯就不會擾民。

為何上訴？市府指出，針對原審法院尚未審酌之事實，為確保市府權益，提請上級法院釐清兩點：一是、 發生地點並非「大武崙溪區域排水範圍」，而是「武崙溪二號排水溝」，該排水溝所流經之土地，土地權屬及管理機關皆載明為「經濟部工業局」，並提供大武崙工業區汙水處理後排放使用；然因經濟部函覆基隆地方法院該排水溝並非經濟部水利署及經濟部工業局權管，導致該排水溝成為「工業局使用」但「基隆市政府管理」之窘境，造成市府「有責無權」之情況。

二、 水利規劃試驗所已針對六二豪雨提出淹水災害調查報告，當次雨量已達大武崙溪 50到100年重現期距，致災原因為短延時強降雨且「已超過保護標準」，應係屬於不可抗力之天然災害。

王姓住戶說，因基金二路3巷底大靈宮前武崙溪支流之沿岸未施作堤防，共計56.5公尺，且基隆市安樂區中崙里大武崙溪其餘護岸之加高工程均已完成，僅剩此區段未加高，形成缺口。因此處為兩條溪的匯流點，地勢又最低，每逢暴雨他家房屋就飽受淹水之苦。

基隆市政府向法官指出，該區段即大武崙溪支流二號排水溝之設置管理機關應為經濟部工業局，市府並非管理機關。六二水災當天最大一小時降雨為91.5毫米，致災原因為強降雨，超出堤防保護標準，實屬天災。

法院認為，顯然被告所屬之公務員未盡其忠，於職守之一般公務員在該具體情況應該能注意，並可期待其注意之程度，而怠於處理加高該區段之堤防等事務，自屬過失。王有多次向市政府陳請，市府早已知悉堤防有缺口。基隆市府2016年6月間會勘時，也將該堤防缺口列入流域綜合治理計畫，可見市府對於該處堤防缺口極易溢淹，已有疑慮，卻至隔年六二水災，有將近1年的時間，未施做任何堤防加高工程，也未採取任何合理可行之防汛作為，顯有過失。

宋瑋莉辦公室主任同時也是國民黨中央委員林益諄說，2017法扶民意珍愛基隆法扶節目，王姓受災戶看見節目有討論國賠案件，之後就找到了議員協助爭取國賠的相關諮詢，辦公室全力協助，3年後的9月判例下來，判管轄機關基隆市政府必須賠償當事人將近8萬元的財損。

基隆62大水1受災戶法院判國賠8萬，市府明知缺口有過失。圖／宋瑋莉辦公室提供
基隆62大水1受災戶法院判國賠8萬，市府明知缺口有過失。圖／宋瑋莉辦公室提供
基隆62大水1受災戶法院判國賠8萬，市府明知缺口有過失。圖／宋瑋莉辦公室提供
基隆62大水1受災戶法院判國賠8萬，市府明知缺口有過失。圖／宋瑋莉辦公室提供
基隆62大水1受災戶法院判國賠8萬，市府明知缺口有過失。圖／宋瑋莉辦公室提供
基隆62大水1受災戶法院判國賠8萬，市府明知缺口有過失。圖／宋瑋莉辦公室提供
基隆62大水1受災戶法院判國賠8萬，市府明知缺口有過失。圖／宋瑋莉辦公室提供
基隆62大水1受災戶法院判國賠8萬，市府明知缺口有過失。圖／宋瑋莉辦公室提供

基隆 淹水

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