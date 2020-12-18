驅離太陽花政院遭前立委告殺人未遂 前北市警局長獲不起訴

「太陽花學運」攻占行政院，警方驅離引發衝突。台聯前立委周倪安自訴台北市警察局前局長黃昇勇殺人未遂，但一、二審都判黃無罪，最高法院今年6月駁回上訴確定。周倪安另向台北地檢署提告黃涉殺人未遂，檢方認黃沒有犯罪行為，今依罪嫌不足，給予不起訴處分。

周倪安指控，前總統馬英九2014年間為通過海峽兩岸服務貿易協議，引爆太陽花學運，馬面對民眾強烈質疑，遲至當年3月23日才初次出面召開記者會回應，但回應「敷衍」，陳抗者進入行政院靜坐抗議，她身為立委要保護學生、群眾不受傷害，也到場靜坐。

周倪安指黃明知民眾手無寸鐵、採理性與和平靜坐方法抗爭，當天卻悍然命在場待命警察攻堅，她當時身著台聯立委背心，也遭鎮暴警察用武器毆打頭部、踹她胸與腿。周自訴黃涉犯刑法殺人未遂、傷害、重傷害未遂、非法剝奪行動自由及強制等罪。

一審認為黃依據法令執行驅離任務，有阻卻違法事由，判黃無罪。案經上訴，高院認為黃沒有下達限時淨空命令，且依權責指示各分局長執行驅離任務時，應符合比例原則。

而詳細驅離方式及細節由各分局長依現場狀況決定，少數員警雖情緒控管失當，以肢體或警械對群眾使用暴力，不足以認定黃有殺人未遂等犯行，駁回上訴。周女不服又上訴。

最高法院指出，黃因台北地院、台灣高等法院都判他無罪，依刑事妥速審判法規定，除非判決違背司法院解釋、判例或適用法令牴觸憲法，才能上訴；周倪安上訴不合要件，今年6月間依速審法駁回。