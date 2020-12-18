聽新聞
test
0:00 / 0:00
婦人扮「藥師佛代言人」誆改運 男7年騙6958萬才醒悟
婦人曾玄如2010年起以「藥師佛代言人」名義向陳姓男子誆稱可作法改運，要求陳要先把65萬元交給她保管，待作法完成即歸還。但曾婦屢稱「還沒圓滿」，繼續索錢，7年下來共捲走6958萬元。新北地院依侵占、詐欺罪判她3年徒刑，高等法院認定全是詐欺，改判4年徒刑，另處1年6月得易科罰金之刑，犯罪所得全沒收定讞。
陳姓被害人表示，曾玄如2010年間自稱是藥師佛的代言人，可以作法改善他和家人的運勢，他信以為真，照辦先交出財產供曾婦作法。但幾年下來，共匯了132次，金額累計6958萬元，法事卻都還沒圓滿，2017年9月陳察覺被騙，向新北市警中和派出所報案。
一審判決後，曾婦和檢方皆上訴。曾婦請求從輕量刑，律師辯護曾婦是因經營公司積欠高額債務，才會鋌而走險，而她目前罹患眼疾、身體狀況不好，還要養小孩，希望能減刑。
高等法院審理期間，曾玄如坦承「我從頭到尾都在騙」，高院認為她自始至終都是在施用詐術，起訴認定曾婦部分犯行是侵占罪，不合實情。
高院認為曾玄如利用被害人相信作法改運的心理，假藉神明名義詐財，時間長達7年、詐款次數多達132次，至今沒和被害人和解，而且才賠償80萬元，惡性重大。
即便辯護律師抬出曾有「眼疾」、「要養小孩」等藉口，高院仍認為不容輕縱，應該給她適當的懲罰，並且沒收未扣案的6878萬元。
陳姓被害人出庭時難掩憤慨，埋怨「我信了她這麼多年」。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言