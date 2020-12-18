快訊

評／日本#KuToo運動：高跟鞋與職場的性別歧視

新冠境外移入＋2皆來自美國 女機師發病前四天在台灣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

婦人扮「藥師佛代言人」誆改運 男7年騙6958萬才醒悟

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

婦人曾玄如2010年起以「藥師佛代言人」名義向陳姓男子誆稱可作法改運，要求陳要先把65萬元交給她保管，待作法完成即歸還。但曾婦屢稱「還沒圓滿」，繼續索錢，7年下來共捲走6958萬元。新北地院依侵占、詐欺罪判她3年徒刑，高等法院認定全是詐欺，改判4年徒刑，另處1年6月得易科罰金之刑，犯罪所得全沒收定讞。

陳姓被害人表示，曾玄如2010年間自稱是藥師佛的代言人，可以作法改善他和家人的運勢，他信以為真，照辦先交出財產供曾婦作法。但幾年下來，共匯了132次，金額累計6958萬元，法事卻都還沒圓滿，2017年9月陳察覺被騙，向新北市警中和派出所報案。

一審判決後，曾婦和檢方皆上訴。曾婦請求從輕量刑，律師辯護曾婦是因經營公司積欠高額債務，才會鋌而走險，而她目前罹患眼疾、身體狀況不好，還要養小孩，希望能減刑。

高等法院審理期間，曾玄如坦承「我從頭到尾都在騙」，高院認為她自始至終都是在施用詐術，起訴認定曾婦部分犯行是侵占罪，不合實情。

高院認為曾玄如利用被害人相信作法改運的心理，假藉神明名義詐財，時間長達7年、詐款次數多達132次，至今沒和被害人和解，而且才賠償80萬元，惡性重大。

即便辯護律師抬出曾有「眼疾」、「要養小孩」等藉口，高院仍認為不容輕縱，應該給她適當的懲罰，並且沒收未扣案的6878萬元。

陳姓被害人出庭時難掩憤慨，埋怨「我信了她這麼多年」。

示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

詐欺

相關新聞

抗議中油三接站漁民下網阻通行 4船長、船員強制罪起訴

中油公司在桃園觀音外海新建天然氣第3接收站，漁民捕魚受影響、漁網頻傳被絞壞，4月17日曾動員79艘漁船包圍三接站，2周後...

絕食無效？立院許可 台北地院裁定蘇震清延押2個月

立委蘇震清涉嫌向太流公司前董事長李恆隆索賄，今年8月4日偵查中即被羈押禁見，台北地院進行準備程序時，蘇否認收賄，辯稱被查...

驅離太陽花政院遭前立委告殺人未遂 前北市警局長獲不起訴

「太陽花學運」攻占行政院，警方驅離引發衝突。台聯前立委周倪安自訴台北市警察局前局長黃昇勇殺人未遂，但一、二審都判黃無罪，...

婦人扮「藥師佛代言人」誆改運 男7年騙6958萬才醒悟

婦人曾玄如2010年起以「藥師佛代言人」名義向陳姓男子誆稱可作法改運，要求陳要先把65萬元交給她保管，待作法完成即歸還。...

嘉大機械系前主任不甩教評會決議改聘他人 被判緩刑3年

嘉義大學陳姓教師7年前任機械能源工程學系主任，及系評會召集人，涉嫌自行更改系教評會甄試排序名單，交羅姓助理製作不實記錄，...

台灣船港當中繼站走私白糖至陸 貨主張瑞源等11人挨告

翌通國際公司負責人張瑞源，被控2017、2018年間，利用大陸為保護境內白糖業者而提高關稅之際，從泰國進口糖放在台灣自由...

助理認貪老闆還不認 廖國棟許可延押2個月

立委廖國棟涉嫌向太流公司前董事長李恆隆索賄790萬元，依貪汙不違背職務收賄罪起訴，偵查到審判都羈押禁見，法官本月3日召開...

拿咳精在家提煉出安毒 桃園男竟稱「做夢學會的」

桃園簡姓男子僅高中畢業自稱「夢中有人教他製毒」、「從小就學會」，拿咳嗽精在家提煉安非他命，警方持搜索票破獲，查扣相關原料...

不爽媽媽阻擋戀情！19歲女兒教唆男友殺母 判15年半定讞

高雄市女子鄭裕燕不滿母親不允許她交男友，前年多次教唆男友韓沅彬殺母，兩人密謀趁母親到菜市場買菜時下手，韓持水果刀一刀刺進...

中和里長藉口建案施工影響環境 先檢舉再勒索400萬遭訴

新北市中和區錦昌里長范文輝前年以建案新建工程施工影響環境及砂石車進出妨礙居民出入為由，先透過與轄區派出所的反毒通報網LI...

家長控訴兒子遭補習班老師辱罵推倒 證據不足老師免罰

台南市黃姓學童10月15日下午上安平區補習班後，返家向父親反映身體不舒服，黃父當時沒發現兒子有狀況，2天後出現嘔吐，經黃...

法院判：林郭文艷解任大同董事

大同公司股東會表決權爭議未落幕，財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心認為，前董事長林郭文艷執行業務有重大違反法令情形，...

熱門新聞

英雄獵人明領50萬 律師曝「懸賞廣告」3結果

台中北區五岔路口事故多 中警斥資裝16鏡頭AI取締設備

短裙妹KTV露雙峰 警政署查高雄脫衣陪酒帶回14名妙齡女

鼻酸！父病逝頭七日獨子買消夜 距家前200公尺車禍身亡

台61線北門槽車追撞工程車 2工人壓車底被燒成焦屍

批馬英九收頂新魏家10億 吳子嘉確定要賠160萬元！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。