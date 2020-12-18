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嘉大機械系前主任不甩教評會決議改聘他人 被判緩刑3年

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導

嘉義大學陳姓教師7年前任機械能源工程學系主任，及系評會召集人，涉嫌自行更改系教評會甄試排序名單，交羅姓助理製作不實記錄，送院務及校務會議審核通過，經檢方起訴，嘉義地院依行使登載不實公文書罪，判陳有期徒刑1年4個月、緩刑3年，並支付公庫20萬元，不得上訴。

校方表示，陳姓教師目前已未擔任行政職，依教師法將由系、校、校教評會，對陳做三級三審後做處置。

判決書指出，陳所為是犯「行使登載不實公文書罪」，審酌被告未有犯罪紀錄，身為授權公務員為聘任特定人選，指使助理將不實教師聘任決議登錄公文書，已坦承犯行、本次為初犯，依法諭知緩刑3年、並向公庫支付20萬元。

判決書所附起訴書指出，陳男102年7月間向學校簽報，計畫徵聘副教授及專案助理教授各1名，校方公告共有15人報名參加甄選。

系教評會同年10月份，召開評審委員投票表決，決議副教授一職錄取正選朱姓男子、備取為張男，專案助理教授正選錄取田女、備取為沈男，羅姓助理會議後也完成錄音檔紀錄製作。

同年11月間，陳男利用該系召開第5次教評會議，指示羅姓助理重新製作該系教評會，新聘教師選票副教授正取為張男、備取為王男；專案助理教授正取改為另一沈男，多名出席委員認為有疑慮、拒絕投票。

陳會後要求羅姓助理，製作不實會議記錄，登載出席委員同意上訴2新聘教師排序，並送院評會通過張及沈聘任案，嘉義市調查站接獲檢舉後，報請檢察官偵辦後依法起訴。

嘉義大學機械系前主任，因登載不實公文書罪，被法院判有期徒刑1年4個月。緩刑3年。記者卜敏正／攝影
嘉義大學機械系前主任，因登載不實公文書罪，被法院判有期徒刑1年4個月。緩刑3年。記者卜敏正／攝影

嘉義大學

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