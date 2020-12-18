新北檢續辦司法黃牛案 聲押1假律師

新北地檢署續辦冒牌律師司法黃牛，藉此向不知情民眾索費辦理訴訟案，17日再度搜索同案共犯及相關人員，扣得相關證物，傳訊林姓及朱姓犯嫌到案。訊後將林姓男子聲請羈押禁見。

新北地檢署今天表示，檢肅黑金專組檢察官王涂芝11月16日偵辦劉姓男子偽冒律師辦理訴訟事件，涉嫌違反律師法、刑法偽造文書、詐欺等案件。已羈押禁見劉姓犯嫌、交保候傳吳姓犯嫌。

檢方17日再度指揮法務部調查局桃園市調查處，同步搜索同案共犯林姓與朱姓犯嫌住居所，扣得手機、電腦資料光碟、印章及名片等證物，並將兩人傳訊到案說明。

檢方說，昨天傳訊到案的林姓男子，明知不具律師資格也非依法令執行業務，卻在民國106年至109年間，自製律師名片，向不熟悉法律程序的民眾佯稱可協助打官司，以致於民眾誤認他們具有律師資格。

檢方說，民眾分別委任劉男、林男等人辦理訴訟事件。被告等人藉此向民眾收取談話費、車馬費、法律諮詢費，並收取訴訟費用。

經檢察官訊問後，認為林姓男子涉犯律師法、詐欺罪嫌，訊後以犯嫌重大、有逃亡勾串及反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見，以查明是否還有其他共犯涉案。朱姓犯嫌則請回。

新北地檢署表示，現行法務部律師查詢系統就可以查到律師姓名及律師證號，明年元旦起，系統將公開律師姓名、性別、出生年、相片、事務所聯絡方式、懲處紀錄等，有需要的民眾可透過系統查詢律師。