快訊

樹林高中傳學生段考用Line群組集體作弊 校長：20多人涉弊

中天關台後52台誰入主？57.9％民眾支持系統業者決定

新北檢續辦司法黃牛案 聲押1假律師

中央社 / 新北18日電

新北地檢署續辦冒牌律師司法黃牛，藉此向不知情民眾索費辦理訴訟案，17日再度搜索同案共犯及相關人員，扣得相關證物，傳訊林姓及朱姓犯嫌到案。訊後將林姓男子聲請羈押禁見。

新北地檢署今天表示，檢肅黑金專組檢察官王涂芝11月16日偵辦劉姓男子偽冒律師辦理訴訟事件，涉嫌違反律師法、刑法偽造文書、詐欺等案件。已羈押禁見劉姓犯嫌、交保候傳吳姓犯嫌。

檢方17日再度指揮法務部調查局桃園市調查處，同步搜索同案共犯林姓與朱姓犯嫌住居所，扣得手機、電腦資料光碟、印章及名片等證物，並將兩人傳訊到案說明。

檢方說，昨天傳訊到案的林姓男子，明知不具律師資格也非依法令執行業務，卻在民國106年至109年間，自製律師名片，向不熟悉法律程序的民眾佯稱可協助打官司，以致於民眾誤認他們具有律師資格。

檢方說，民眾分別委任劉男、林男等人辦理訴訟事件。被告等人藉此向民眾收取談話費、車馬費、法律諮詢費，並收取訴訟費用。

經檢察官訊問後，認為林姓男子涉犯律師法、詐欺罪嫌，訊後以犯嫌重大、有逃亡勾串及反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見，以查明是否還有其他共犯涉案。朱姓犯嫌則請回。

新北地檢署表示，現行法務部律師查詢系統就可以查到律師姓名及律師證號，明年元旦起，系統將公開律師姓名、性別、出生年、相片、事務所聯絡方式、懲處紀錄等，有需要的民眾可透過系統查詢律師。

律師 新北 法務部

延伸閱讀

柯市府又爆賄弊案 北檢搜索約談3公務員

2監委涉洩密柯文哲器官捐贈案 北檢已收案預計明年分案

絕食14天抗司法不公！蘇震清：受鄉親感動 恢復進食

蘇震清妻自訴檢察官涉變造證據 北檢呼籲回歸法庭攻防

相關新聞

抗議中油三接站漁民下網阻通行 4船長、船員強制罪起訴

中油公司在桃園觀音外海新建天然氣第3接收站，漁民捕魚受影響、漁網頻傳被絞壞，4月17日曾動員79艘漁船包圍三接站，2周後...

絕食無效？立院許可 台北地院裁定蘇震清延押2個月

立委蘇震清涉嫌向太流公司前董事長李恆隆索賄，今年8月4日偵查中即被羈押禁見，台北地院進行準備程序時，蘇否認收賄，辯稱被查...

拿咳精在家提煉出安毒 桃園男竟稱「做夢學會的」

桃園簡姓男子僅高中畢業自稱「夢中有人教他製毒」、「從小就學會」，拿咳嗽精在家提煉安非他命，警方持搜索票破獲，查扣相關原料...

嘉大機械系前主任不甩教評會決議改聘他人 被判緩刑3年

嘉義大學陳姓教師7年前任機械能源工程學系主任，及系評會召集人，涉嫌自行更改系教評會甄試排序名單，交羅姓助理製作不實記錄，...

台灣船港當中繼站走私白糖至陸 貨主張瑞源等11人挨告

翌通國際公司負責人張瑞源，被控2017、2018年間，利用大陸為保護境內白糖業者而提高關稅之際，從泰國進口糖放在台灣自由...

助理認貪老闆還不認 廖國棟許可延押2個月

立委廖國棟涉嫌向太流公司前董事長李恆隆索賄790萬元，依貪汙不違背職務收賄罪起訴，偵查到審判都羈押禁見，法官本月3日召開...

不爽媽媽阻擋戀情！19歲女兒教唆男友殺母 判15年半定讞

高雄市女子鄭裕燕不滿母親不允許她交男友，前年多次教唆男友韓沅彬殺母，兩人密謀趁母親到菜市場買菜時下手，韓持水果刀一刀刺進...

中和里長藉口建案施工影響環境 先檢舉再勒索400萬遭訴

新北市中和區錦昌里長范文輝前年以建案新建工程施工影響環境及砂石車進出妨礙居民出入為由，先透過與轄區派出所的反毒通報網LI...

家長控訴兒子遭補習班老師辱罵推倒 證據不足老師免罰

台南市黃姓學童10月15日下午上安平區補習班後，返家向父親反映身體不舒服，黃父當時沒發現兒子有狀況，2天後出現嘔吐，經黃...

法院判：林郭文艷解任大同董事

大同公司股東會表決權爭議未落幕，財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心認為，前董事長林郭文艷執行業務有重大違反法令情形，...

刑法刪通姦罪 累犯2例外得不加重其刑

司法院大法官五月作出釋字第七九一號解釋，宣告刑法第二三九條通姦罪和刑事訴訟法第二三九條都違憲，立即失效。行政院會昨通過中...

男無照突開車門害女師慘摔 判3月徒刑民事再賠7.5萬

葉姓男子無照開車，去年12月把車停在路邊，他開車門要下車時沒有注意後方來車動態，害一名女老師騎士閃避不及撞上車門摔傷。法...

熱門新聞

60歲男子唱歌酒後誘5歲女童到外面猥褻 家屬爆怒打死人

英雄獵人明領50萬 律師曝「懸賞廣告」3結果

台中北區五岔路口事故多 中警斥資裝16鏡頭AI取締設備

鼻酸！父病逝頭七日獨子買消夜 距家前200公尺車禍身亡

短裙妹KTV露雙峰 警政署查高雄脫衣陪酒帶回14名妙齡女

台61線北門槽車追撞工程車 2工人壓車底被燒成焦屍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。