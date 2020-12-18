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民眾赴法院開庭遭跟蹤圍堵 北市警獲報逮3男送辦

中央社 / 台北18日電

一名民眾昨天赴台北地院開庭時遭人圍堵，一名檢察官發現有異報警。警方到場後逮捕單姓男子等3人，並在其車內搜出1把小型武士刀，警訊後依恐嚇危害安全等罪嫌送辦。

台北市警察局中正一分局今天發布新聞資料表示，一名民眾昨天下午3時許前往法院開庭後，疑與他人有債務糾紛，在台北地檢署附近遭多名陌生男子無故跟蹤、圍堵，被害民眾事後轉往法務部廁所內躲藏，涉嫌恐嚇男子卻持續尾隨。

警方說，被害民眾因心生畏懼，離開廁所後，轉赴法務部停車場，涉嫌恐嚇男子繼續跟蹤、圍堵被害人，一名台北地檢署主任檢察官發覺有異報警，員警立即趕赴現場。

警方指出，員警到場後當場攔查單姓男子等3人，並在其駕駛自汽車內查獲1把小型武士刀，警詢後依強制罪、恐嚇危害安全罪，把3人移送台北地檢署偵辦。警方不排除有其他共犯，將持續擴大追緝。

恐嚇

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