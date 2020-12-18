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台灣船港當中繼站走私白糖至陸 貨主張瑞源等11人挨告
翌通國際公司負責人張瑞源，被控2017、2018年間，利用大陸為保護境內白糖業者而提高關稅之際，從泰國進口糖放在台灣自由貿易區再轉至對岸，不法獲利數千萬元。台北地檢署今依偽造文書等罪起訴張等5人，給予報關業者及船舶代理公司等6人緩起訴處分，期間1年，須支付公庫20至50萬元不等。
大陸因為內需擴大，須穩定境內糖價及保護糖商，因此提高境外進口的白糖關稅，須課徵60至80％的關稅。檢調調查，張瑞源等貨主，從泰國進口大量低價白糖放置於台北港、台中港自由貿易區，填寫不實報關申請單，假裝要把貨運至日本沖繩、南韓濟州島。
檢調查出，張等貨主把這些放在自由貿易區的白糖用太空包分批散裝，伺機從台灣出航超過20次，每次貨船上載著500公噸的白糖，在不明地點交貨，至少運輸1萬公噸入境對岸販售，不法獲利至少數千萬元。檢察官白勝文認定報關申請單目的地與實際不符。
據了解，張及報關業者、船舶代理公司等6人都坦承犯行，但後來關稅回歸正常即循正途輸出至大陸，僅葉姓報關業者否認犯罪。檢方認為眾人涉偽造文書等罪，考量朱姓等8人無前科且犯後態度良好，給予緩起訴處分。至於張等5人有前科，今依法起訴。
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