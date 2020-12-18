助理認貪老闆還不認 廖國棟許可延押2個月

國民黨籍立委廖國棟（中）。圖／報系資料照片

立委廖國棟涉嫌向太流公司前董事長李恆隆索賄790萬元，依貪汙不違背職務收賄罪起訴，偵查到審判都羈押禁見，法官本月3日召開訊問庭，廖否認收賄，合議庭發函司法院文轉立法院請求延長羈押廖獲許可，台北地院收到函覆公文將作成裁定，廖自本月21日起延長羈押禁見2個月。

同案被告廖國棟的助理、國會辦公室主任丁復華也被控收賄180萬元，已認罪、繳回犯罪所得，並於法院準備庭中主張依法減刑。

依檢方起訴資料，李恆隆因與遠東集團負責人徐旭東就SOGO百貨股權有爭議，希望藉由立委邀請相關部會業務報告、質詢、預算審查施壓經濟部，圖撤銷遠百公司對太流的增資案，以順利重新取回SOGO經營權。

李恆隆2012年請託民進黨立委蘇震清向經濟部施壓後，擬再尋求國民黨立委協助，2015年委託是知公司「白手套」郭克銘與丁復華聯繫上廖國棟，廖國棟即自2015年3月至今年7月連續就太流增資登記爭議事項於經濟委員會質詢官員、提出法律修正議案 、刪除或凍結預算及召開公聽會。

檢調清查廖國棟金流，認定他涉賄790萬元，今年7月31日搜索廖國棟、8月4日聲請對廖羈押禁見獲准，9月21日全案起訴移審，法官仍裁定廖國棟羈押禁見到今年12月21日，由於審判中第一次押期將屆，合議庭本月3日開庭訊問，廖盼具保停押，公訴檢察官則主張廖應延押。