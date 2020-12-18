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絕食無效？立院許可 台北地院裁定蘇震清延押2個月

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

蘇震清。圖／本報系資料照
蘇震清。圖／本報系資料照
立委蘇震清涉嫌向太流公司前董事長李恆隆索賄，今年8月4日偵查中即被羈押禁見，台北地院進行準備程序時，蘇否認收賄，辯稱被查獲金流是與李的借貸關係，合議庭開庭認為，蘇還有羈押必要，於獲立法院許可後，將裁定蘇繼續羈押禁見，自本月21日起延長羈押禁見2個月。

蘇震清於準備庭、羈押庭中，質疑檢察官偵查蒐證不具證據能力，還稱有關李恆隆的自白光碟疑經過人為變造，另揚言絕食抗議檢察官不遵守程序正義等，不過，檢方認為，蘇的犯罪並不是靠「孤證」而起訴，回擊早知道蘇震清會「潑髒水」。

李恆隆2012年初輾轉認識蘇震清後，要求蘇震清利用立法委員法定職權，接續召開協調會為有利李恆隆的發言，或於委員會提案等職務行為，積極施壓經濟部撤銷太流公司於2002年間的增資登記，達成李恆隆取回SOGO百貨經營權目的。

此外，蘇震清另以借款、參與黨內初選等名義，自2012年8月15日起至2015年12月18日，多次由李恆隆交付現金或支票共2580萬元給蘇震清收受。

起訴指出，蘇震清2012年8月在台北市「水戶」餐廳收取李恆隆提供的面額50萬元的支票；2013年7、9、12月再收面額230萬元的支票；2014年10月收面額50萬元的6張支票共300萬元；2015年9月收500萬元現金與500萬元支票；2015年12月在「水戶」餐廳收1000萬元支票。

蘇震清 李恆隆 檢察官

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