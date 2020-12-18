不爽媽媽阻擋戀情！19歲女兒教唆男友殺母 判15年半定讞

韓沅彬。圖／聯合報系資料照片 高雄市女子鄭裕燕不滿母親不允許她交男友，前年多次教唆男友韓沅彬殺母，兩人密謀趁母親到菜市場買菜時下手，韓持水果刀一刀刺進鄭母頸部致死，一、二審均依殺害直系血親尊親屬罪判鄭裕燕15年6月徒刑，褫奪公權8年，最高法院駁回上訴，全案定讞。

韓沅彬一、二審被依殺人罪判刑13年8月，褫奪公權7年，而他未上訴第三審，因此二審判決確定。

判決指出，鄭裕燕（19歲）、韓沅彬（20歲）2017年透過朋友在網路上認識，隔年開始見面交往；但鄭裕燕因母親管教嚴格，反對她在高中交男友，也阻止她和韓交往，又不滿母親每天檢查手機，她萌生殺母念頭，教唆韓動手殺害母親，甚至在韓殺意動搖時，威脅「我看我們不用試婚紗了」、「不然我們就分手」，兩人密切討論行凶計畫。

韓沅彬2018年7月12日先到五金行購買水果刀；隔天，鄭裕燕、韓沅斌透過LINE謀議殺母，韓見鄭母騎機車載鄭裕燕到菜市場，尾隨在後，到一旁停車場埋伏等待，等鄭女和母親買完菜到停車場牽車時，韓依計畫衝上前朝鄭母頸部猛刺一刀，導致鄭母大量出血，當場倒地不起，送醫急救仍宣告不治，而韓犯案後帶鄭女逃逸。

鄭裕燕、韓沅彬均坦承犯行，一審認為，鄭女不滿母親總說「高中交男友太早」，嚴格管教、每天都要查看手機，一時糊塗想逃離拘束才起殺機；韓則因喜歡鄭女，又在鄭女督促、甚至以分手相逼下，喪失理智犯案當大庭廣眾之下行兇，害家屬痛失至親，嚴重影響社會治安。

法院審理時，死者丈夫、父母均表示願意原諒鄭裕燕、韓沅彬，不希望兩人被判死刑或無期徒刑，反期盼兩人能早回到社會，做一些對社會有貢獻的事。

一審認為兩人還年輕，始終坦承犯行，深知悔悟，再犯可能性不高，依共同殺害直系血親尊親屬、殺人罪，判鄭裕燕15年6月徒刑、韓沅彬13年8月徒刑；二審認為原審無違誤，駁回上訴，維持原判決。

鄭裕燕上訴第三審，主張自己行為時辨識行為能力降低而適用減刑，但最高法院認為，鄭女對案件發生、謀議和執行均能清楚描述，且一再交代韓要躲避，不要被人發現行蹤，可見認知、思考判斷能力均屬正常，另經鑑定沒有達到辦識力、控制力明顯減低，因此駁回上訴。