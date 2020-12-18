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中和里長藉口建案施工影響環境 先檢舉再勒索400萬遭訴

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

新北市中和區錦昌里長范文輝前年以建案新建工程施工影響環境及砂石車進出妨礙居民出入為由，先透過與轄區派出所的反毒通報網LINE群組檢舉，再向建商以清潔費、過路費、房屋及土地損壞賠償等理由，勒索400萬元，全案經檢調偵辦後，昨依貪汙治罪條例起訴范文輝。

起訴指出，范文輝自103年起擔任中和區錦昌里第二及第三屆里長，107年6月見建設公司在里內有新建工地施工，先以轄區派出所與里長所建立的反毒通報網LINE群組檢舉砂石車違停，前年10月再以里民反應工程施工造成房屋損壞，及風砂、灰塵汙染等情形，相關路段為禁走區，與建設公司進行協商為由，以支付清潔費、過路費及伊房屋、土地損壞賠償等藉口，獅子大開口勒索200萬元，建商認為不合理，經討價還債，里長最後以收取100萬元得逞。

108年2月又故技重施，檢舉建商砂石車違停影響里民進出，欲逼建商以每坪17萬元低價購買新建房屋，由於建商將以每坪45萬元至50萬元間價格出售，里長開價太低，雙方無法達成共識，協商破裂，因不堪里長持續檢舉，建商迫於無奈，於去年4月交付300萬元才擺平。

全案經新北地檢署檢察官劉文瀚指揮調查局台北市調處介入偵辦，昨天將里長范文輝依違反貪汙治罪條例之藉勢、藉端勒索財物罪起訴。

新北市中和區錦昌里長范文輝前年藉口里內建案施工影響環境，先檢舉建商砂石車違停及汙染環境，再勒索400萬得逞，新北地檢署昨依違反貪汙治罪條例起訴。圖／報系資料照
新北市中和區錦昌里長范文輝前年藉口里內建案施工影響環境，先檢舉建商砂石車違停及汙染環境，再勒索400萬得逞，新北地檢署昨依違反貪汙治罪條例起訴。圖／報系資料照

貪汙

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