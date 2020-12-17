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男無照突開車門害女師慘摔 判3月徒刑民事再賠7.5萬
葉姓男子無照開車，去年12月把車停在路邊，他開車門要下車時沒有注意後方來車動態，害一名女老師騎士閃避不及撞上車門摔傷。法官依過失傷害判葉男3月徒刑，得易科9萬元罰金；民事部分，法官判葉男要再賠醫藥費、精神慰撫金等共7.5萬多元。
基隆地院判決指出，葉姓男子去年12月6日上午7點多，將車停在某路路旁，他開車門從駕駛座下車時，貿然開啟車門，未注意後方來車，導致女騎士撞上車門摔倒。
法官說，女騎士騎普通重型機車通過時，見狀閃避免不及撞上，人車倒地，右臉、右膝、左足挫傷，右臉及雙下肢擦傷。基隆地檢署將葉男依過失傷害罪嫌起訴，法院認為葉男無照駕駛，加重判刑，判他3月徒刑，得易科9萬元罰金。
女騎士因車禍身體嚴重受傷，日常生活大受影響，迄今心有餘悸，受有相當之精神上痛苦，請求7萬元精神慰撫金，還有醫藥費、工作損失等，共求償13萬餘元。法官審理後判葉男要賠償黃女精神慰撫金7萬元，加上醫療費5300元，共7萬5300元。
法官表示，開啟車門時，應注意行人、車輛並讓其先行，當時天候雨，日間並無障礙物，視距良好，葉男並無不能注意之情形。被告經合法通知未到庭爭執，也未提出書面陳述。
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