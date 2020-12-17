國內首宗「痛痛女孩」HPV二價疫苗官司 最高行發回更審

「痛痛女孩」Bella施打HPV二價疫苗第二劑後出現身體疼痛，向衛福部申請救濟失敗後提告救濟，為國內首例循求司法途徑求償個案。一審去年判撤銷原處分對女孩不利部分並應准許法定額內補償金。衛福部上訴，最高行政法院認為原審未依新法論述衛福部認定有何違誤，逕以舊法認原處分違法，今廢棄原判決，發回更審。

2016年9月30日，14歲的國二女學生Bella接種公費疫苗後，開始全身疼痛，經小兒科醫師診斷書為多發性關節炎，並寫下「疑似疫苗接種後遺症」。再經血液檢查、風濕免疫科會診，女孩最終被診斷罹患「幼兒型多發性關節炎」。

父親向衛福部申請預防接種受害救濟。預防接種受害救濟審議小組（VICP）給予3萬元醫療費用補助，但認定身體反應與施打疫苗無關，僅給予醫療補助3萬元。家屬不服委由律師方文獻提告。

去年4月12日，台北高等行政法院認為女孩在訴訟中處於不平等弱勢地位，應由衛福部舉證，且無法排除發病與疫苗接種關聯性，應認其符合預防接種救濟辦法要件，撤銷原處分對女孩不利部分，另應准許法定額內補償金。

衛福部不服上訴。合議庭指出，舊審議辦法於2018年11月16日修正，舊法雖將審議小組鑑定預防接種與受害情形關聯性分類為「相關、無法排除及無因果關係（或無關）」3類，但對於如何判斷是否相關、無法排除或無關，並未為進一步規定。

新法第13條第1項則將關聯性分類為「相關、無法確定及無關」3類，並於同條第2項規定判斷依據；新法規復未就於修正施行後，關於在舊法規施行期間發生事實仍適用舊法規為特別規定。

因此，原審自應依新法相關規定，審究Bella接種疫苗與受害情形有無關聯性。但原審以新法第18條第1項第3款「無法確定」在構成要件上，增加舊法第7條第2項附表「無法排除」所無的要件。

且較「無法排除」認定方式更為限縮，非屬有利於Bella修正為由，因而認本件仍應適用原處分作成時即舊法規定，進而為不利於衛福部判決。