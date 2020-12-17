押不押蘇震清明決定 助理余學洋沒「保護傘」先押

民進黨立委蘇震清。本報資料照片

民進黨立委蘇震清收賄2580萬元審判中羈押，因憲法國會議員不得拘禁的「保護傘」規定，法院發函立法院許可延押，院會明天討論決定蘇是否延押；同案，收賄124萬元的蘇震清國會辦公室主任余學洋，因沒有法律保護機制，台北地院裁定余學洋先羈押禁見。

余學洋被控共19次向太流公司前董事長李恆隆索賄124萬元，依不違背職務收賄罪論罪，偵查中羈押禁見迄今，台北地院本月3日召開羈押訊問庭，余否認犯罪，法官裁定余自本月21日起延長羈押禁見2個月。

余學洋坦承向李恆隆收取支票、現金，但辯稱款項是李恆隆請他購買澳洲的東西，或是李恆隆不定期給他的補助費，不是賄款，對於「老闆」蘇震清所收取款項，也稱不知情。

裁定書指出，依案卷內容證據，余學洋所述有矛盾、避重就輕之嫌，他是蘇震清的下屬，李恆隆與蘇震清間的監聽譯文有待詰問後釐清，余可能勾串共犯，不羈押即難以進行審判。

裁定書說，余學洋所涉犯罪為最輕本刑有期徒刑5年以上的重罪，基於趨吉避凶、脫免刑責的基本人性，余有畏重罪逃亡的高度可能，有逃亡之虞，且有羈押原因，審酌余所涉案情、公共利益及人身自由限制，依比例原則衡量，余另有羈押的必要。

裁定說，余學洋與蘇震清共犯不違背職務收賄罪，嫌疑重大，符合羈押要件，雖辯護人稱余學洋不具公務員身分，且蘇震清曾供稱不知余學洋與李恆隆有金錢往來，不過，相關問題是後續審理應調查的事項，不是延長羈押與否的判斷。

法官認為，從通訊監察譯文可知，李恆隆多透過余學洋與蘇震清聯繫，並交代應辦事項；余學洋爭執李恆隆、李的胞姐李秀峰證詞證據能力，聲請傳喚他們作證，不過，交互詰問進行前，不能排除余會與證人勾串，余現階段有羈押必要，也有羈押原因。