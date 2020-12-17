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這款父親！逼兒女舉「我是乞丐」悔過書跪車站示眾判刑

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市一名男子平日即會以打罵之方式，懲處一對未滿12歲兒女，去年11月令兒女書寫「我是乞丐」、「我當乞丐」字樣於悔過書上，再要求跪在車站，手舉悔過書，約跪5分鐘後，人群逐漸圍觀男子才離開。基隆地院審理後，今天依故意對兒童犯強制罪，判男子拘役20日，可易科罰金。

基隆地院判決書指出，50多歲A男子為被害人 B 女、C 男之父，而B 女、C 男均為未滿 12 歲之兒童，為避免藉由被告之姓名推知被害人之真實身分，依兒童及少年福利與權益保障法第 69條規定，隱匿被告及被害人之姓名。

判決指出，A男平日即會以打罵之方式，懲處 B 女、C 男，造成兒女對他威權管教有所畏懼，去年11月某日上午，男子因認女兒學習成效不彰，兒子又未盡督促，帶至某商場命兒女寫「我是乞丐」、「我當乞丐」字樣在悔過書上。

接著又帶兒女到仁二路公車循環站旁，脅迫兒女罰跪及並手舉悔過書，讓眾人圍觀，兒女罰跪約5分鐘後，人群逐漸圍觀，男子才帶兒女離開。

法官審理指出，根據兩童證述及被告供述，可知男子平日即會以打罵之方式，懲處兒女，兩人都向法官說，畏懼被告打他們，希望有事情父親能用講的，因兩人均為兒童，尚無自主生活之能力，日常僅能仰賴雙親照顧，在求助無門之下，遭受被告打罵形式之管教，已使兩人心生畏懼或有所顧忌，而不得不遵從父親指示。

法官說，兩名幼童均表示，對於公眾場合遭罰跪、舉牌一事感到丟臉。因此認定已逾越懲戒權之合法範圍，而具違法性。

法官指出，父母對於未成年之子女，有保護及教養之權利義務，父母得於必要範圍內懲戒其子女，民法有明文。但此非謂子女視為父母之財產而得任意加以懲戒，懲戒手段必須在保護教養必要之範圍內，如果逾越必要之範圍為過度懲戒，例如採用傷害身體或危害生命之殘忍苛酷手段時，則為親權之濫用，自非依法懲戒之行為，不得阻卻違法而應負刑事責任。

這款父親！逼兒女高舉「我是乞丐」悔過書跪車站遭判刑。圖／基隆地院提供
這款父親！逼兒女高舉「我是乞丐」悔過書跪車站遭判刑。圖／基隆地院提供
這款父親！逼兒女高舉「我是乞丐」悔過書跪車站遭判刑。圖／基隆地院提供
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基隆 未成年 公車

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