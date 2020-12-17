淡江大橋新建工程 廉政交流平台公開棄土流程防止弊案

淡江大橋新建工程廉政交流平台，今天舉行定期聯繫會議，透過檢廉調等單位現勘監督台北商港填海造陸計劃第二期造地工地，完全公開土石方棄土流程，避免發生工程弊案。

士林地檢署指出，淡江大橋新建工程去年5月，成立廉政交流平台，透過檢廉調等司法機關，定期開會揭露工程資訊，並公開在網站上，使公務員安心執行職務，也維護廠商合理權益，此工程也會得交通部109年度廉正透明獎「特優」殊榮。

檢方指出，淡江大橋工程今年9月初完成主橋塔鋼管圍堰合龍，目前正在施作基礎作業，且進度超前，為整體工程的9%，明年農曆年後，著手進行主橋塔第一支基樁工程，預定在2024年通車。