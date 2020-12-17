北市府工務局涉弊！公園路燈處長交保 2技工羈押禁見　

台北市政府工務局公園路燈工程管理處疑接受關說，替侵占公有地被追徵補償費的「陽明山國際大旅館」拆除公設圍籬，檢廉昨天搜索、約談，處長陳榮興以80萬元交保，檢方依違背職務收賄罪聲押技工張家豪、黃銘鴻，台北地院審理，今天裁定2名技工羈押禁見。

負責路燈會勘、施工及發包業務的技工張家豪、黃銘鴻，被懷疑在2019年間收取相關4家業者的賄賂並接受不當飲宴，提供較易施工及利潤高的品項給業者，涉不法利益約10萬元，但2人到案否認不法，被檢察官聲請羈押禁見。

據了解，陽明山國際大旅館違法占用公有土地當停車場使用，原須支付補償費130萬元，不過，依規定，業者在限期內返還土地使用權，可以酌減補償費，業主繳清減額補償費40萬元後，卻繼續占用公有土地。

專案小組蒐證，陳榮興疑似遭民代施壓、關說，指示公燈處花卉試驗中心主任宋馥華拆除公燈處所圍起的公有圍籬，陳榮興複訊後以80萬元交保，宋馥華以50萬元交保。

相關強制處分另包括紹益科技實際負責人林良益以15萬元交保、景業水電工程負責人余誌文以10萬元交保、盛資機電負責人楊逢隆以15萬元交保、路燈買賣及施作仲介陳紀全以10萬元交保、業者朱玉玲、徐韶甫2人各以5萬元交保。