批馬英九收頂新魏家10億 吳子嘉確定要賠160萬元！

美麗島電子報董事長吳子嘉2014年撰文稱「馬團隊在總統競選期間，曾收了頂新魏家逾十億的政治獻金」，前總統馬英九提告求償300萬並登報道歉，一、二審皆判吳須賠償180萬元，高院也要求吳在3家媒體的電子報道歉，最高法院去年3月判吳應在3家電子報道歉確定，但賠償部分廢棄發回更審；高院更一審改判吳須賠償160萬元，最高法院今駁回上訴確定。

吳子嘉2014年10月15日在美麗島電子報以「吃頂新黑錢，馬英九準備坐牢？」為標題撰寫文章，內容提到『馬團隊在總統競選期間 ，曾收了頂新魏家逾10億的政治獻金」、「 吃頂新黑心錢的馬團隊，恐怕要做好坐牢的準備」 、「2012的總統大選後期...魏家危機入市加碼投資，一次出手就是逾10億的政治獻金，這股荒漠甘泉，讓馬團隊點滴在心頭」等語。

馬英九認為，吳子嘉的言論不實，已經侵害他的名譽權，且吳無法說明在報導之前有何合理依據，或是否已盡查證義務，故要求吳賠償300萬元，並在四大報登報道歉。

一審認為，從檢方簽結的資料來看，馬英九沒有具體犯罪事證，吳提供的資料可信度薄弱，認為吳未經查證就發表言論，確實導致馬的名譽受損，判賠180萬元，並在四大報登報道歉。二審認為，吳子嘉在發表言論前無法證明有合理查證，故有重大過失、輕率、疏忽，而侵害馬的名譽，故判賠180萬元，並在美麗島電子報等3家媒體的網路電子報道歉。

最高法院指出，吳子嘉確實侵害馬英九的名譽，而一審認為吳是「故意」侵害馬的名譽，二審則認為吳是「重大過失」，程度上有所差別，卻仍判決賠償180萬元，原判決未說明詳細理由，發回更審。另道歉部分，因一、二審判決已有不同，最高法院也認同原判決，去年3月駁回上訴，吳子嘉要道歉確定。