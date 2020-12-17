陸軍連長被控A獎金2千元 無罪判決揭國軍補助沒彈性

陸軍第六軍團前陳姓連長被控Ａ走4筆共2千元應發給官兵的個人工作獎金，還拿來補貼私人的加油錢，桃園地檢署依貪汙治罪條例侵占職務上持有之非公用財物罪起訴，但桃園地院判陳無罪。檢方上訴，高等法院認為陳確實沒發放獎金，但主觀上是不是有侵占犯意有疑義，今駁回上訴。

陳（31歲）2016年間擔任第六軍團三三化學兵群煙幕營煙幕一連上尉連長，他要求胡姓、蔡姓、伍姓3名下屬在個人工作獎金的領據簽名，卻沒有如實發放，反而將2000元獎金放進自己口袋。其中胡的1千元陳以「借貸」為名未給，而蔡、伍各500元獎金部分，陳則說因自己的轎車拿來供連上公務使用，因此要拿這些錢來補貼油錢。

案經檢舉，陳遭憲兵隊送辦。檢方調查，3名下屬共簽了4筆領據，但共2000元的獎金卻沒拿到。

部隊長官證稱，就算陳以個人車輛出差，還是可以申請差旅費報助油資；軍團也指出，陳服役的單位2016年1至4月曾到屏東參加聯勇操演，派遣軍用車10輛，如幹部有外出洽公需求，可申請軍用車或經簽奉搭大眾運輸。檢方認為，陳未依規定申請，連續4次把下屬工作獎金用在個人加油等，因法起訴。

高等法院認為，依照時任輔導長的胡證述，可認陳是「借錢」，且胡也同意借款，這與侵占罪的構成要件不符；至於陳把借來的錢用在何處，和侵占罪成立與否無關。

此外，依蔡姓、伍姓排長的說法，在簽領據時就知道工作獎金要拿來補貼油錢，兩人也當面同意，高院也不認為是侵占。

煙幕一連2016年1月至4月間奉派至屏東執行聯勇操演期間，陳提供個人車輛作為部隊外出洽公使用，依國軍國內出差旅費報支規定，因申請補助駕駛自用車輛洽公費用的申領流程沒彈性、機動，且補助額度受限於公民營交通工具的票價，無法確實反應支出金額。

高院認為陳用變通的方式協調蔡、伍等使用他車輛洽公的人，提供他們的個人工作獎金以補貼油錢，未依國軍國內出差旅費報支規定申請補助，這或許有疏失，但陳的做法應受獎人同意，無法認定他侵占並從中獲利。