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雲林地院模擬國民法官審案 首次審「弒親案」挑戰性高
雲林地方法院今天模擬國民法官參與審案，從國民官甄選到審案進行兩天，從戶政單位隨意挑選30名符合基本資格者，今天有19人報到再從中選取6名國民法官及2名備位國民法官，加上3名正職法官共11人共同參與審案，模擬首案為「弒親案」，不曾參與司法的國民官坐上法官席聽取辯檢雙方辯論感到新鮮，但感受審案也很辛苦。
配合推動民法官法，雲林地院今天起兩天進行審案模擬，30名符合年滿23歲、中華民國國籍、在法院轄區居住滿四個月以上的基本條件者，加上目前未涉案或被褫奪公權、身心因素、未受國民教育門檻、和本案有關、有有證難以公平者、具法政軍警職業背景者，從中選出八人擔任國民法官。
今天上午完成法官甄選後，下午進行案件審理，八位國民法官都坐上法官席參與審理，聽取辯檢雙方，就案情證據進行攻防，都認真審理，預定明天就被告有罪或無罪進行投票並參與量刑審判。
參與審理的國民法官首度參與審案，也體會審案過程繁複的辛苦「坐上法官席方知法官苦」。雲林地院表示，國民法官六人，兩位備任也都要參與審案，也可參與意見，但不能參與判刑。
法界人士指出，國民法官是從地方政府提供符合資格的名單中挑選，但審過案的人，五年內不能再參與，每一案都得甄選新的國民法官，這也是甄選比較困難之處。
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