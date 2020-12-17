台南婦玩股票、期貨交易上千萬 積欠154萬贈與稅被管收

台南市66歲張姓婦人2014年將1200萬元現金贈與女兒，卻未申報贈與稅超過200萬元，經國稅局通知補申報未果，改科女兒繳納70萬元，尚欠154萬多元被盯上，行政執行官卻發現4年多來她利用女兒名義在銀行及郵局開戶買賣股票、期貨交易達上千萬元，提領現金更達1600萬元，張婦到案說明，僅領取老人年金，無力繳納，昨天經台南地院裁定管收。

行政執行署台南分署指出，張姓婦人2014年將現金贈與女兒，卻漏未申報贈與稅，被南區國稅局新化稽徵所查獲漏稅，經通知補申報仍拒不申報，新化稽徵所於2018年開單補稅並裁罰，逾期不履行，經移送行政執行署台南分署強制執行，尚欠154多萬元拒絕繳納。

行政執行官吳俊青調查發現，張婦為規避強制執行，利用女兒名義在銀行及郵局開設帳戶買賣股票、期貨，交易金額達上千萬元，提領現金金額也達1600萬元。昨天通知她到案說明，否認名下有財產，她表示，自己僅有領取老人年金，無力繳納。