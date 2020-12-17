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外甥夥同妻子侵占舅舅1808萬 老媽及妹妹提告判刑

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民李男的舅舅林男為受輔助宣告之人，且無子嗣，由外甥李男、及外甥女李女共同管理舅舅的信託財產共2482萬餘元，未料李男夫婦因經濟困窘，涉嫌盜蓋妹妹李女的印鑑章侵占1808萬，經李的媽媽及妹妹提告，台中地院今天依偽造文書、侵占等罪將李男判刑2年4月、判李妻1年10月。可上訴二審。

判決書指出，李男的舅舅林男（於2017年5月5日死亡）於2010年經法院裁定宣告為受輔助宣告之人，且因父母早逝，後因未婚、無子嗣，無力管理名下財產，林男與其外甥李男、外甥女李女，遂於2010年1月13日，簽署信託契約並經法院所屬民間公證人事務所，完成信託契約公證程序。

約定林男將名下財產移轉與外甥李男、外甥女李女，共同管理林男信託財產共計新台幣2482萬餘元，信託期間自2010年1 月13日至2040年1月12日止，信託標的應依銀行定期存款或一般存款方式辦理以保障利息收入，權益之歸屬人及受益人均為林男，契約書效力及於繼承人、管理人與承受人。

李男及妹妹李女每星期須自信託專戶提領5000元，作為舅舅林男的生活費，當時身懷六甲的李女居住於中市潭子區，往返豐原區於銀行取款條用印極度不便，李女遂於同年4 、5 月間，將該信託帳戶印鑑章委由住在豐原區的媽媽保管，並授權媽媽於需領取舅舅生活費時在取款條用印。

未料，李男於同年5月間，趁媽媽外出不在家，以須領款支付舅舅生活開銷為由，向其父（已死亡）拿取置放在房間抽屜妹妹的印鑑章後，即將該印鑑章留供己用。

李男及妻子因經濟困窘，未經舅舅及妹妹授權或同意，利用保管信託專戶財產機會，於2011、2012年盜蓋妹妹李女的印鑑章提領款項，轉匯至李的妻子帳戶內，共同侵占共計1808萬元，

合議庭審酌，李男夫妻均為智慮成熟之成年人，貪圖龐大財產利益，由李男私自蓋用妹妹印鑑章而偽造取款憑條，詐欺銀行行員，以此方式提領共計1808萬元之鉅額款項，匯入李妻帳戶內，將款項侵占入己，不僅妨害台中商銀對存戶存提款管理正確性，背棄被害人舅舅的信賴。

法官考量李男夫婦飾詞否認犯行、且迄今仍未將侵占款項返還或與告訴人達成和解，犯後態度惡劣，予以判刑。

李男的舅舅為受輔助宣告之人，且無子嗣，由李男及妹妹共同管理舅舅的信託財產2482萬，李男夫婦因經濟困窘侵占1808萬，台中地院今天依偽造文書、侵占等罪將李男判刑2年4月、判李妻1年10月。圖／本報資料照
李男的舅舅為受輔助宣告之人，且無子嗣，由李男及妹妹共同管理舅舅的信託財產2482萬，李男夫婦因經濟困窘侵占1808萬，台中地院今天依偽造文書、侵占等罪將李男判刑2年4月、判李妻1年10月。圖／本報資料照

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