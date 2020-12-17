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礁溪協天廟主委雙胞案上演續集 香油錢未入帳主委告主委

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導

一年香油錢收入9000萬元的礁溪協天廟，主委因選舉爭議鬧出「雙胞」，新主委吳宏昱指控另名主委簡蒼明未報繳香油錢等收入，涉嫌「侵占」，另捐款收據用印也非官方印鑑，涉及「偽造文書」，今在律師陪同下赴宜蘭地檢署具狀告發，簡蒼明反擊稱是吳宏昱侵占公款，不怕他提告。

主祀關聖帝君的協天廟，管理委員會主委4年改選一次，第12屆主委吳朝煌任職多年，有意將主委交由副主委吳宏昱，7月改選信徒代表後，吳朝煌也把新的代表名單送縣府備查在案。

但吳朝煌事後稱接獲民眾檢舉，指吳宏昱在信徒代表改選時，左右上了年紀的信徒進入圈票所投票，改選過程有嚴重瑕疪，後來又在10月間推選簡蒼明擔任主委，以致13屆主委出現雙胞，簡蒼明、吳宏昱都主張是協天廟正統主委。

吳宏昱今指控簡蒼明涉嫌侵占廟款，從10月22日起，廟裡香油錢等收入，未存入礁溪鄉農會、宜蘭信用合作社的協天廟帳戶內，另在在感謝狀等私文書上，印上偽造的協天廟印鑑。

今中午吳宏昱在律師王清白陪同下，到宜蘭地檢署提告簡蒼明侵占、偽造文書，吳還出示縣府備查的文件，稱協天廟在縣府的寺廟登記證上，負責人載明為吳宏昱，僅他能代表協天廟，有權使用協天廟印鑑，提告是要確保信眾權益，不要造成信眾對協天廟有所誤解。

不過今簡蒼明反擊，稱他也是經合法程序選出的「新主委」，吳選舉時是因為有違紀問題，才有委員提議重選，吳宏昱也未參與重新選舉，反而自己召開代表大會，自己當選主委，他也未在協天廟完成宣誓，「這樣也算主委？」

簡蒼明說，香油等收入，未匯入協天廟帳戶，是因為先前曾有款項遭吳宏昱扣住，員工領不到薪水，才未匯入帳戶，所有收入都有列冊在案，作為員工收入發放使用，他從來沒動過協天廟1毛錢，經得起檢驗。

吳宏昱今出示捐款感謝狀，稱簡蒼明等人使用的印鑑，非協天廟官方印章，也無主委署名。記者張議晨／攝影
吳宏昱今出示捐款感謝狀，稱簡蒼明等人使用的印鑑，非協天廟官方印章，也無主委署名。記者張議晨／攝影
礁溪協天廟13屆主委吳宏昱，今在律師陪同下赴宜蘭地檢署提告另名主委簡蒼明侵占、偽造文書。記者張議晨／攝影
礁溪協天廟13屆主委吳宏昱，今在律師陪同下赴宜蘭地檢署提告另名主委簡蒼明侵占、偽造文書。記者張議晨／攝影
礁溪協天廟12屆主委吳朝煌（左），退下後，13屆主委簡蒼明（右）與吳宏昱因選舉爭議鬧出雙胞。記者張議晨／攝影
礁溪協天廟12屆主委吳朝煌（左），退下後，13屆主委簡蒼明（右）與吳宏昱因選舉爭議鬧出雙胞。記者張議晨／攝影
礁溪協天廟主委簡蒼明，今雙手合十祈求主委雙胞案盡快落幕。記者張議晨／攝影
礁溪協天廟主委簡蒼明，今雙手合十祈求主委雙胞案盡快落幕。記者張議晨／攝影
礁溪協天廟13屆主委吳宏昱，今在律師陪同下赴宜蘭地檢署提告另名主委簡蒼明侵占、偽造文書。記者張議晨／攝影
礁溪協天廟13屆主委吳宏昱，今在律師陪同下赴宜蘭地檢署提告另名主委簡蒼明侵占、偽造文書。記者張議晨／攝影
礁溪協天廟一年香油錢至少9000萬，但今年主委改選出現爭議，使得13屆出現兩個主委。記者張議晨／攝影
礁溪協天廟一年香油錢至少9000萬，但今年主委改選出現爭議，使得13屆出現兩個主委。記者張議晨／攝影

印鑑 偽造文書

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