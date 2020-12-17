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復華邱明強、寶佳唐楚烈勞動基金炒股遭羈押 4人抗告

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

檢廉偵辦勞動基金炒股案，上周對復華投信投資長邱明強、復華投信基金經理人劉建賢、寶佳資產公司執行長唐楚烈、寶佳資產顧問邱裕元4人聲押禁見獲准，唐楚烈等人提抗告，台北地院今天收狀，發文台灣高等法院審理。

依檢廉專案小組偵查，寶佳資產2019年5月有意炒作遠東百貨股價，開始對外界宣稱有意成為遠百大股東；唐楚烈、邱裕元趁勢利用寶佳機構和名下的嘉源投資2公司，陸續以每股19元不等的價格買入上萬張遠百股票。

檢廉蒐證，今年3月間，寶佳、嘉源持有遠百的12%股權，4月間，欲賣超出脫持股，不過，出售數量並不如預期，思利用勞動基金挹注以操縱股價後倒貨。

專案小組查出，邱裕元找上已遭羈押禁見的勞動部勞金局國內投資組前組長游迺文，要求游協助承接出脫的遠百股票，游於是邀約邱明強等人聚餐，在復興南路的「馥邑隱廚」等高檔私廚飲宴，再於飯局中商議買賣股票時機，而餐費由唐楚烈負責報帳。

今年7、8月間，游迺文繞過勞金局交易員，要求特定券商以每股24.75元大量買進遠百股票，邱明強也指示劉建賢用同價格買進，聯手買入寶佳、嘉源出脫的上百張遠百股票，進而順利幫寶佳出脫持股、獲利了結。

復華投信投資長邱明強。圖／本報資料照片
復華投信投資長邱明強。圖／本報資料照片
寶佳資產公司執行長唐楚烈。圖／本報資料照片
寶佳資產公司執行長唐楚烈。圖／本報資料照片

台灣高等法院 勞動部 遠百

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