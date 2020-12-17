復華邱明強、寶佳唐楚烈勞動基金炒股遭羈押 4人抗告

檢廉偵辦勞動基金炒股案，上周對復華投信投資長邱明強、復華投信基金經理人劉建賢、寶佳資產公司執行長唐楚烈、寶佳資產顧問邱裕元4人聲押禁見獲准，唐楚烈等人提抗告，台北地院今天收狀，發文台灣高等法院審理。

依檢廉專案小組偵查，寶佳資產2019年5月有意炒作遠東百貨股價，開始對外界宣稱有意成為遠百大股東；唐楚烈、邱裕元趁勢利用寶佳機構和名下的嘉源投資2公司，陸續以每股19元不等的價格買入上萬張遠百股票。

檢廉蒐證，今年3月間，寶佳、嘉源持有遠百的12%股權，4月間，欲賣超出脫持股，不過，出售數量並不如預期，思利用勞動基金挹注以操縱股價後倒貨。

專案小組查出，邱裕元找上已遭羈押禁見的勞動部勞金局國內投資組前組長游迺文，要求游協助承接出脫的遠百股票，游於是邀約邱明強等人聚餐，在復興南路的「馥邑隱廚」等高檔私廚飲宴，再於飯局中商議買賣股票時機，而餐費由唐楚烈負責報帳。