桃園5歲男童玩火險燒掉套房 結果媽媽被判拘20天

桃園1名婦人和5歲大兒子在外出屋，卻沒注意將打火機收納好，結果兒子因好奇趁她睡覺時拿來玩火燒塑膠袋，導致延燒沙發、衣物及冷氣機，所幸男童求救，母驚醒帶他逃難，未釀傷亡；法院認為，婦人疏於保護教養義務，顯然有過失，考量災害不嚴重，依公共危險判她拘役20日，可上訴。

檢警調查，婦人身為男童母親，應注意保管易生危險物品，不得任意讓小孩拿到，今年4月15日卻沒將打火機放在妥適處，結果兒子就趁媽媽睡覺時取得，並因好奇在房間燃燒塑膠袋，未料火勢延燒到沙發後放衣物，還導致冷氣、牆壁受熱變色，窗戶及置物櫃被燒碳化。

男童見狀嚇得呼喊，媽媽聽到求救聲驚醒帶小孩避難，消防到場撲滅火勢未釀傷亡；檢方訊時，她坦承疏失，檢察官也認為她對於未成年子女友教養義務，卻疏忽讓男童有機會操作打火機引燃火勢，其過失行為與兒童玩火造成火災間具有因果關係，依公共危險罪嫌將她聲請簡易判決處刑。

法院審酌，婦人雖因過失未盡保護教養義務，導致小孩玩打火機致生火災，但除燒損屋內沙發、冷氣及衣物等，房屋外觀沒有明顯燒痕，火勢也未損及牆壁結構，可見建築物並未因此喪失遮風避雨之棲身效能，應是構成失火燒燬物品罪。