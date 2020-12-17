錢櫃失火釀6命…練台生出庭摳手指甲 今起再限境8月

錢櫃台北市「林森店」今年4月火警釀6死，董事長練台生背負失火、過失致死、過失傷害、違反職業安全法、消防法等多罪，被檢察官起訴；台北地院今天傳喚練出庭，練否認犯罪，法官審理認為，練犯罪嫌疑重大、有逃亡之虞，裁定今天起再限制出境、出海8月。

裁定書認為，練台生雖否認犯罪，但依現有卷證，他犯罪嫌疑重大，參以案件嚴重性、所傷害法益眾多及生命傷亡等，練有逃亡之虞，有羈押原因，但無羈押必要，為確保後續審判進行，裁定本月17日起再限制出境、出海。

同案被告「林森店」經理翁珮雯也出庭否認犯罪，裝潢廠商工頭王聖傑表示有責任就會擔，法官也認翁女、王犯罪嫌疑重大，同樣裁定今天起限制出境、出海8月。法官庭後裁示本案卷證繁多，由審查庭移由一般庭審理，台北地院會重行分案。

練台生今天在審查庭出庭，一身素裝，大部分端坐被告席的時間，以摳手指甲、托腮觀察檢、辯法庭互動，表情嚴肅，法官問練是否認罪？練回「否認」後，餘交由委任律師代答。

練台生的律師高奕驤說，錢櫃失火案練台生已與6名死者、97名傷者和解，賠償8000多萬元，另有20多人還在洽談中，「總賠償人數超過檢察官起訴、聲請併辦的被害人人數」，至於有關告訴乃論、得撤告案的告訴人是否同意和解後撤告，會再整理後庭呈。

練台生偵查中限制出境，是否應繼續？高奕驤說，練台生不構成限制出境事由，他的住居所、事業、妻小都在國內，檢察官指控練台生的罪名，責任主體還有進一步釐清的必要，加上練已與103人達成和解、賠付高額和解金，不會逃亡，應解除限制出境的處分。

高奕驤另表示，錢櫃「林森店」發生火災後，迄今未解封，整棟大樓都沒有營業，詢問法官可否曉諭解封回復營運？法官請公訴檢察官表示意見。