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施作「韓式美白瓷雕」沒醫師牌 美容工作室負責人遭辦
北市大安區金山南路一間美容工作室柯姓、涂姓負責人，去年5、6月間替兩名女性友人無償施以美白貼片，挨告違反醫師法。台北地檢署認為這是醫療行為，考量兩人坦承犯行且無前科，今給予緩起訴處分，期間1年，須各支付公庫4萬元。
據了解，兩名負責人是男女朋友，於2018年6月初開始合資成立該美容工作室，原先都是從事全臉粉刺淨痘服務。檢方調查，兩人在去年5、6月間，免費替兩名女性施作「韓式美白瓷雕」，讓兩女可以擁有白淨美麗的貝齒。
事後，柯姓、涂姓兩人遭檢舉觸法。兩人在偵查中均坦承犯行，供稱是為讓友人有皓白亮齒才做，但沒收費。檢方認為，美白貼片長期悶住真牙，衛福部認定屬醫療行為，應具有合法醫師執照者來執行，兩人非醫師擅自執行醫療業務已違反醫師法第28條規定。
檢察官考量兩人無前科，一時失慮致罹刑章，犯後已坦承犯行，深表悔悟，歷此司法偵查程序應有所警惕，行為所生危害非鉅，給予緩起訴處分，以勵自新。
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