豪宅藏4億現金！心靈導師開靈修道場吸金172億判關10年

自稱是心靈導師的婦人黃圓映2003年起以舉辦心靈講座、靈修道場吸金172億元，受害人數近8000人，台中高分院更二審依違反銀行法等罪判黃圓映10年徒刑，她的丈夫林鑫溢、胞妹黃鎂銀各判刑8年，沒收172億餘元發還被害人，最高法院駁回上訴，全案定讞。

黃圓映自稱是「太仁心靈導師」，她1994年加入設於台北市仰德大道，由王秋東所設的靈修道場，王秋東以「修道」與「生活費」等名義向道親吸金，月息達3％（年息36％），卻於2013年突然過世，留下存款2億元。

道親推舉黃圓映接任道場負責人，她依循王秋東的經營模式吸金，還增設小組，每小組由一人擔任「口線」，共有126名「口線」，但利息卻不斷調降，到2011年檢警查獲為止，月息已調降至0.8％（年息9.6％），估計受害人數近8000人，金額達198億9000餘萬元，扣除已兌付的26億餘元，不法所得仍達172億餘元。

檢警偵查發現，黃圓映在購置房地產之外，搜索時查扣現金4億餘元、賓士名車3輛、雞血石等古董170件、黃金19筆、名錶35只等財物，另有大批基金、存款與股權，她並委由丈夫林鑫溢與胞妹黃鎂銀打理資產。

一審2012年依銀行法判黃圓映12年徒刑，林鑫溢、黃鎂銀各判刑10年；2015年二審改判黃圓映11年徒刑，合議庭卻認為黃鎂銀、林鑫溢是「人頭」而改判無罪，檢察官不服上訴，被最高法院發回更審。

更一審2017年認定黃圓映、黃鎂銀、林鑫溢3人犯非法經營銀行業務罪，判黃圓映11年，沒收不法所得172億8280萬元，其餘2人各判刑9年，仍被最高法院撤銷發回更審。