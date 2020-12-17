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未成年少年當詐騙車手 父母被判連帶賠償83萬5000元
桃園市梁姓未成年男子，參與詐騙集團擔任車手，今年4月到嘉義市志航國小附近，收取羅姓老翁現金20萬元及銀行、郵局提款卡交付詐騙集團，經羅發現受騙、提告民事賠償，法院判決梁應賠錢，梁父母負連帶賠償責任，必須賠83萬5000餘元，可上訴。
警方表示，青少年受聘擔任詐騙集團車手，常以為只是幫忙轉送資料，就可立即獲詐騙所得1至2％「獎勵」，卻不知事後可能負擔的連帶賠償責任，可能未來工作幾年都賠不完，本案梁男大約可領到1萬5000元，郤因此造成自己、父母要連帶賠償83萬餘元，實在得不償失
判決書指出，梁男未成年參與詐騙集團，詐騙集團先向羅姓老翁去電表示，牽涉刑案、需保管帳戶資金，今年4月15日中午，梁假冒替代役身份，到嘉義市志航國小對面空地，收取婦人交付的20萬元現金、郵局及銀行提款卡，並提領其帳戶金額，共詐騙83萬5000餘元。
羅姓老翁發現受騙後報警提告，法官依照少年法庭宣示筆錄記載，確認梁姓男子詐騙領錢細節無誤，認為梁及他的法定代理人父母，負連帶賠償責任，連9000多元訴訟費都應由梁性男子負擔。
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