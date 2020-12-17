台南五金批發公司欠稅375萬元 負責人被管收

台南市佳里區經營五金、日常用品等批發的正昊興業有限公司欠繳2012、2013、2014年度營利事業所得稅約375萬多元，逾期不履行，經南區國稅局佳里稽徵所移送行政執行署台南分署強制執行，前天通知林姓負責人到場，他辯稱是人頭，但行政執行官調查發現公司每月均匯款至其帳戶，且2013年間自公司提領百萬現金，卻無法交待資金流向，向台南地院聲請管收獲准。

據調查，正昊興業有限公司經營五金、日常用品等批發，目前停業當中。正昊興業欠繳2012年起3年度營利事業所得稅，經移送南區國稅局佳里稽徵所移送台南分署強制執行，欠繳375萬多元。

行政執行官劉芷穎調查發現，66歲林姓負責人2013、2014年分別自公司帳戶現金提領100萬元、150萬元，林無法交待資金流向，辯稱自己是人頭。經執行官進一步比對公司帳戶資料，2013年7月至2014年5月間，公司每月均有匯款至林個人帳戶，加上林2013年8月間自公司提領現金100萬元等資料，認林並非如他所說是人頭。