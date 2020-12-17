牛番茄BioFit健身房無預警歇業 消保官請消費者這樣做

智慧健身 BioFit健身房無預警歇業，北市法務局今發消費警訊，消保官指出，因本案消費者多透過信用卡向BioFit健身房購買課程，業者現已無法繼續提供服務，按信用卡定型化契約範本規定，持卡人可向信用卡發卡銀行申請爭議帳，請求退還課程剩餘殘值。

法務局指出，牛番茄公司主打智慧健身，並以BioFit為市招，在台北市及桃園市共開設4間健身房，所有分店都在12月1日起無預警歇業。據受害員工轉述，4間分店受害消費者共1000至1200人，受害金額約2000萬元。

法務局表示，12月14日進行行政調查時，牛番茄公司登記負責人表示已於9月間辭任，公司現無公告任何退款方案。消保官表示，若以刷卡方式購課者，可向發卡銀行申請爭議款，請求返還業者未履行課程殘值；非刷卡購課者，則可向法院聲請核發支付命令，或採訴訟程序求償。

此外，消費者要注意的是，爭議款申請除有申請期限外，於申請過程中，金融機構可能要求提供交易契約書、課程剩餘堂數及殘值證明文件等，資料詳備度可能影響申請結果，爭議款申請注意事項，可參https://pse.is/3afn4u。