北市花卉中心爆貪汙弊案 北市府公燈處長交保80萬元
陽明山國際大旅館占用北市花卉試驗中心公有地當停車場，市府限期要求旅館騰空返還，應賠償130萬元不當得利；花卉試驗中心主任宋馥華明知業者已返還點交土地，卻私下派人拆除圍籬讓業者繼續使用，圖利近百萬元。台北地檢署昨指揮廉政署搜索10處，約談台北市政府工務局公園路燈工程管理處處長陳榮興等10人到案，複訊後陳以80萬元交保。
檢廉調查，國際大旅館長期在門口違法占用公有地當停車場，市府開出限期返還令，若業者在期限內騰空返還，原要補償市府的130萬元不當得利，可減免至40多萬元。業者在期限內返還點交，同時在占地周圍設置圍籬，不再讓車輛進入使用。
宋馥華主管這片土地，被控於今年元月間派員把圍籬拆除，讓業者繼續作為停車場使用，違法占用公有地涉圖利罪。張、黃負責路燈會勘、施工及發包採購業務，涉給予紹益科技、盛資機電等4廠商容易施工且高利潤高品項施作，收受10萬元賄賂與不正利益。
陳榮興等4名公燈處公務員及6名業者，合計10人列被告。昨日晚間業者朱玉玲、徐韶甫訊後各以5萬元交保。專營路燈買賣及施作的仲介陳紀全以10萬元交保。3人交保後均未發一語。
檢方複訊後，今清晨依涉圖利罪諭令陳榮興80萬元交保、宋馥華以50萬元交保。公園處張家豪、黃銘鴻兩技工涉犯重罪且有勾串證之餘，依違背職務收賄罪聲押禁見。全案朝違背職務行受賄罪方向偵辦，紹益科技另違反公司法驗資不實同步偵辦。
廠商盛資機電實際負責人楊逢隆、紹益科技實際負責人林良益，各依涉貪汙之行賄罪諭令15萬元交保、景業水電工程負責人余誌文以10萬元交保。全案目前掌握3名北市府人員涉弊，將擴大追查。
陳榮興、宋馥華被移送至北檢時不發一語。辦保完畢離開時，陳以事涉偵查不公開為由不願多作說明。有媒體詢問是否被冤枉？他回答：「我們就靜待司法、尊重調查」；「是有民代施壓嗎？」陳說：「他現在這個‧‧‧偵查過程中，謝謝、謝謝」。
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