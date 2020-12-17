北市府涉圖利陽明山國際大旅館 處長交保、技工聲押

北市府公園路燈管理處長陳榮興涉圖利交保80萬元。記者張宏業／攝影 台北地檢署獲報，指陽明山國際大旅館占用花卉實驗中心所有的公有地，市府限期要求旅館騰空返還，且應賠償5年130萬元不當得利，花卉實驗中心主任宋馥華，明知業者已點交還地，卻聽從公園路燈管理處長陳榮興指示，私下派人將圍籬拆除，圖利近百萬元；檢方昨天搜索約談10官商，今晨命陳榮興80萬元交保、宋馥華50萬交保。

同案約談包括北市府公園路燈管理處技工張家豪、黃銘鴻，２人涉犯重罪且有串證之虞遭聲押；「紹益科技」實際負責人林良益50萬交保、「景業水電工程」負責人余誌文10萬交保、「盛資機電」負責人楊逢隆15萬交保、仲介陳紀全10萬交保，目前掌握有４名北市府人員涉弊。

陽明山北投溫泉區的國際大旅館，長期在門口違法占用公有地當停車場，約可停放10餘部車輛，市府開出限期返還令，若業者在期限內騰空返還，原要補償市府5年130萬的不當得利，可減免至40多萬元；業者依約在期限內返還點交，同時在占地周圍設置圍籬，不再讓車輛進入使用。

調查顯示，主管這片土地的宋馥華，涉於2020年1月間，派員幫旅館把圍籬拆除，讓業者繼續作為停車場使用，等於讓旅館省了近百萬元的補償金，還可繼續違法占用公有地，涉嫌圖利罪，昨天搜索約談後，追查才知是聽從陳榮興指示。