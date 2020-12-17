聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市府涉圖利陽明山國際大旅館 處長交保、技工聲押
台北地檢署獲報，指陽明山國際大旅館占用花卉實驗中心所有的公有地，市府限期要求旅館騰空返還，且應賠償5年130萬元不當得利，花卉實驗中心主任宋馥華，明知業者已點交還地，卻聽從公園路燈管理處長陳榮興指示，私下派人將圍籬拆除，圖利近百萬元；檢方昨天搜索約談10官商，今晨命陳榮興80萬元交保、宋馥華50萬交保。
同案約談包括北市府公園路燈管理處技工張家豪、黃銘鴻，２人涉犯重罪且有串證之虞遭聲押；「紹益科技」實際負責人林良益50萬交保、「景業水電工程」負責人余誌文10萬交保、「盛資機電」負責人楊逢隆15萬交保、仲介陳紀全10萬交保，目前掌握有４名北市府人員涉弊。
陽明山北投溫泉區的國際大旅館，長期在門口違法占用公有地當停車場，約可停放10餘部車輛，市府開出限期返還令，若業者在期限內騰空返還，原要補償市府5年130萬的不當得利，可減免至40多萬元；業者依約在期限內返還點交，同時在占地周圍設置圍籬，不再讓車輛進入使用。
調查顯示，主管這片土地的宋馥華，涉於2020年1月間，派員幫旅館把圍籬拆除，讓業者繼續作為停車場使用，等於讓旅館省了近百萬元的補償金，還可繼續違法占用公有地，涉嫌圖利罪，昨天搜索約談後，追查才知是聽從陳榮興指示。
北市府今年中旬才爆建管處公務員向電梯業者索賄，當時1人收押，11人交保，沒想到案件尚在偵辦中，隸屬工務局的公燈處也傳弊端。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言