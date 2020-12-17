聽新聞
test
0:00 / 0:00

中市女童遭遊覽車司機性侵 檢審「速偵速結」判7年8月

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

遊覽車陳姓司機於4月間，在中市性侵6歲女童得逞，警方在案發後70分鐘後逮獲陳嫌，檢察官聲請羈押押獲准，全案檢審「速偵速結」，一審依加重強制性交罪將他判刑7年8月，他不服上訴，台中高分院以他犯案惡行嚴重，又未與被害人家屬和解，認上訴無理由，全案駁回。可上訴三審。

合議庭審酌，陳姓遊覽車司機（55歲）明知被害人是就讀幼稚園的幼童，竟為逞個人一己性慾，強抱被害人性侵害，對被害人心理產生負面影響，且其於夜間強抱兒童為性侵之行為，更嚴重侵害社會治安，犯罪惡性情節嚴重。且未能取得被害人及其家屬之諒解或賠償被害人，認陳上訴無理由，予以駁回。

判決書指出，陳姓遊覽車司機於4月7日晚間6時50分，在台中市某宮廟，見6歲女童夜間獨自1人，即一路尾隨被害女童至附近暗巷，強抱女童至暗巷內變電箱，指侵被害人得逞。陳表示「一時衝動犯案，非常後悔」。

經被害女童向家人哭訴，家人與里長向警方報案，警方調閱現場附近路口監視器錄影畫面，並經被害女童指認無誤後，於當晚8時逮獲陳嫌，他表示「一時衝動犯案，非常後悔」。

檢察官訊後，認陳男涉加重強制性交罪，向台中地院聲請羈押，法官以陳男所涉是5年以上重罪，有逃亡之虞，裁定將陳男羈押。全案由檢審「速偵速結」，一審於7月間將陳男重判7年8月。他不服上訴二審。

二審合議庭以陳男的犯罪惡性及情節均甚為嚴重。犯後雖坦認犯行，然就強抱被害人至隱蔽巷內侵犯等節仍有矛盾陳詞，難認其犯後態度良好，並考量被告未能取得被害人及其家屬之諒解或賠償被害人，一審量處有期徒刑7年8月，認事用法均無違誤，量刑妥適，遂將陳的上訴駁回。

陳姓司機從後跟蹤女童的畫面，畫面顯示他揹著一個斜揹袋，從後跟著女童，相隔不過數公尺。圖／民眾提供
陳姓司機從後跟蹤女童的畫面，畫面顯示他揹著一個斜揹袋，從後跟著女童，相隔不過數公尺。圖／民眾提供

遊覽車 性侵 檢察官

延伸閱讀

中國維權律師余文生遭判4年 家屬指上訴被延期

中市消防局發表形象月曆 盧秀燕提醒防災

巴基斯坦新法嚴懲性暴力 強姦犯將「化學閹割」

逸仙法師性侵19歲女主持還威脅下符詛咒 判賠80萬元

相關新聞

4度判有罪…餵毒情殺案 逆轉無罪

男子陳萬庭與公司劉姓男員工同居，劉另有梁姓女友，梁女勸男友和陳分手，陳被控不甘心而餵毒、槍殺劉；案件纏訟四年多都判陳有罪...

餵毒情殺案／有利被告證據 前審未重視

「罪證有疑，利歸被告。」陳萬庭被控毒殺愛侶案，更三審逆轉改判無罪，理由是檢察官所提出的證據無法令合議庭信服。依最高法院第...

中市女童遭遊覽車司機性侵 檢審「速偵速結」判7年8月

遊覽車陳姓司機於4月間，在中市性侵6歲女童得逞，警方在案發後70分鐘後逮獲陳嫌，檢察官聲請羈押押獲准，全案檢審「速偵速結...

台大、北一女偷拍客 重判4年

男子張子彥在北一女、台灣大學等「第一學府」女廁裝針孔攝影機偷拍女生如廁，身分被確認者多達一六○人，超過卅名被害女子提告；...

利用女童對父愛的渴望玷辱 二審認骸人聽觀法不可容

苗栗縣民阿雄（化名）的女兒與小蘋（化名）是國小同學，小蘋家庭碎碎，他認她為乾女兒，利用女童對他尋求父愛的高度情感依附，與...

基市府拆除組長收押 檢：拖延即報即拆不只1件

基隆市政府都發處張姓拆除組長、產發處工商科張姓女員工，前晚被法院裁定羈押。2人都涉洩漏公共安全聯合稽查行程給業者，張姓組...

北市府公園路燈管理處長涉圖利遭移送

廉政署接獲檢舉，指陽明山國際大旅館占用花卉實驗中心所有的公有地，市府限期要求旅館騰空返還，且應賠償130萬元不當得利，花...

陽明山國際大旅館占地案 北市公燈處長遭約談

陽明山國際大旅館占用花卉試驗中心所有的公有地，用來當停車場使用，市府限期要求旅館騰空返還，應賠償130萬元不當得利，但花...

國民黨台南議員蔡育輝涉詐領助理費 8萬交保

國民黨台南市議會議員蔡育輝被控詐領助理費，台南地檢署指揮台南市調查處昨天搜索服務處等兩處，傳喚蔡育輝等4人到案說明，經調...

老闆被控槍斃同志愛侶改判無罪 被押4年獲釋返家去晦氣

富芮源公司負責人陳萬庭與劉姓男員工同居，被控因感情糾葛餵毒並射殺劉男。新北地院依槍砲、毒品與殺人罪判陳18年等徒刑。全案...

柯市府又爆收賄弊案 北市府：配合調查絕不寬貸

北市府7月才爆出建管處公務員涉嫌向電梯業者索賄，今再度傳出工務局公園處爆弊案，有技工涉嫌收賄包庇，廉政署今兵分10路搜索...

柯市府又爆賄弊案 北檢今搜索約談3公務員

今年7月北市府才爆出建管處人員涉嫌向電梯業者索賄弊案，今又傳出工務局公園路燈管理處也爆出弊端，台北地檢署指揮廉政署今搜索及約談，全案朝違背職務行受賄等方向擴大偵辦...

熱門新聞

英雄獵人找到迷蹤40天邱男 邱姊：將當面奉上50萬獎金

殺手級機車道限速15公里 中國籍男子新北大橋自撞身亡

40天只喝水存活等同斷食 醫師驚訝：太難了！

闖中橫男失聯40天暴瘦僅喝水能存活？ 醫：理論上有可能

新竹男山區失聯40天奇蹟獲救 搜救人員說一個關鍵救命

找到了！ 3顆麻糬誤開400萬元發票 紅衣買主現「聲」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。