北市府公園路燈管理處長涉圖利遭移送

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

廉政署接獲檢舉，指陽明山國際大旅館占用花卉實驗中心所有的公有地，市府限期要求旅館騰空返還，且應賠償130萬元不當得利，花卉實驗中心主任宋馥華，明知業者已返還點交，卻聽從公園路燈管理處長陳榮興指示，私下派人將圍籬拆除，讓業者繼續使用土地，圖利近百萬元。

廉政署昨天搜索約談宋馥華等7名官商，有人咬出陳榮興涉關說施壓，辦案人員昨晚緊急約談陳榮興到案，今天凌晨將陳榮興移送台北地檢署複訊，不排除強制處分。

同案約談包括北市府公園路燈管理處技工張家豪、黃銘鴻、陽明山國際大旅館劉姓業者、「紹益科技」實際負責人林良益、「景業水電工程」負責人余誌文、「盛資機電」負責人楊逢隆及仲介陳紀全，目前掌握有3名北市府人員涉弊，不排除向上延燒。

陽明山北投溫泉區的國際大旅館，長期在門口違法占用公有地當停車場，約可停放10餘部車輛，市府開出限期返還令，若業者在期限內騰空返還，原要補償市府的130萬元不當得利，可減免至40多萬元；業者在期限內返還點交，同時在占地周圍設置圍籬，不再讓車輛進入使用。

調查顯示，主管這片土地的宋馥華，2020年1月間，派員幫旅館把圍籬拆除，讓業者繼續作為停車場使用，等於讓旅館省了近百萬元的補償金，還可繼續違法占用公有地，涉嫌圖利罪，向上追查才知是聽從陳榮興指示。

北市府公園路燈管理處長涉圖利遭約談。記者張宏業 ／攝影
北市府公園路燈管理處長涉圖利遭約談。記者張宏業 ／攝影

陽明山 北市 停車場

延伸閱讀

陽明山國際大旅館占地案 北市公燈處長遭約談

柯市府又爆收賄弊案 北市府：配合調查絕不寬貸

莫斯科團員確診 黃珊珊：希望7天自主管理期仍暫緩演出

微電影說孝道 彰化秀水高工「Dear」獲全國優選

相關新聞

陽明山國際大旅館占地案 北市公燈處長遭約談

陽明山國際大旅館占用花卉試驗中心所有的公有地，用來當停車場使用，市府限期要求旅館騰空返還，應賠償130萬元不當得利，但花...

老闆被控槍斃同志愛侶改判無罪 被押4年獲釋返家去晦氣

富芮源公司負責人陳萬庭與劉姓男員工同居，被控因感情糾葛餵毒並射殺劉男。新北地院依槍砲、毒品與殺人罪判陳18年等徒刑。全案...

北市府公園路燈管理處長涉圖利遭移送

廉政署接獲檢舉，指陽明山國際大旅館占用花卉實驗中心所有的公有地，市府限期要求旅館騰空返還，且應賠償130萬元不當得利，花...

國民黨台南議員蔡育輝涉詐領助理費 8萬交保

國民黨台南市議會議員蔡育輝被控詐領助理費，台南地檢署指揮台南市調查處昨天搜索服務處等兩處，傳喚蔡育輝等4人到案說明，經調...

柯市府又爆收賄弊案 北市府：配合調查絕不寬貸

北市府7月才爆出建管處公務員涉嫌向電梯業者索賄，今再度傳出工務局公園處爆弊案，有技工涉嫌收賄包庇，廉政署今兵分10路搜索...

柯市府又爆賄弊案 北檢今搜索約談3公務員

今年7月北市府才爆出建管處人員涉嫌向電梯業者索賄弊案，今又傳出工務局公園路燈管理處也爆出弊端，台北地檢署指揮廉政署今搜索及約談，全案朝違背職務行受賄等方向擴大偵辦...

北市府花卉試驗中心涉弊遭搜索 廉政署約談7人

陽明山國際大旅館違法佔用公有地當停車場，市府限期要旅館騰空返還，且應賠償130萬元，但廉政署調查，台北市花卉試驗中心主任...

美國國務院次卿來訪時 他闖總統府花圃判拘10日

男子陳瀅全於今年9月美國國務院次卿來台期間，侵入總統府禁區，移送法辦，陳辯稱，他是為了表達希望和平的想法，但認罪，台北地...

竊盜通緝犯萬華流竄 10天偷2次得手逾10萬

36歲江姓男子先前因涉竊案遭台北地檢署通緝，上月又在台北市萬華區連續犯下兩起竊案，得手近10萬元；警方獲報後展開偵辦，未...

洪浩竣簽經紀約卻淪「其他演員」 高院判合約不存在

演員洪浩竣5年前和杉朋娛樂公司簽經紀合約，約定5年期間保障他每年至少擔任2部戲劇類主要演員、播出。洪不滿簽約後杉朋娛樂沒...

高雄男子涉尾隨強拉女大生稱「想認識」 橋檢聲押獲准

高雄市25歲張姓男子本月13日晚間涉騎機車尾隨18歲許姓女大生長達2、30分鐘，還趁許女停紅綠燈時問「我可不可以認識妳？...

國5深夜狂飆186公里 超速一倍...因這理由公危不起訴

黃姓男子今年4月11日凌晨2時許，駕駛汽車行駛國道5號33.7公里處時，被固定測速照相桿拍照取締，通過時速高達186公里...

熱門新聞

影／闖中橫管制男騎士找到了！躲廢棄電廠山洞40天奇蹟生還

英雄獵人找到迷蹤40天邱男 邱姊：將當面奉上50萬獎金

殺手級機車道限速15公里 中國籍男子新北大橋自撞身亡

40天只喝水存活等同斷食 醫師驚訝：太難了！

影／男闖中橫管制站失蹤40天 稱「想撿幾萬塊摔下30樓」

闖中橫男失聯40天暴瘦僅喝水能存活？ 醫：理論上有可能

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。