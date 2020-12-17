北市府公園路燈管理處長涉圖利遭移送

廉政署接獲檢舉，指陽明山國際大旅館占用花卉實驗中心所有的公有地，市府限期要求旅館騰空返還，且應賠償130萬元不當得利，花卉實驗中心主任宋馥華，明知業者已返還點交，卻聽從公園路燈管理處長陳榮興指示，私下派人將圍籬拆除，讓業者繼續使用土地，圖利近百萬元。

廉政署昨天搜索約談宋馥華等7名官商，有人咬出陳榮興涉關說施壓，辦案人員昨晚緊急約談陳榮興到案，今天凌晨將陳榮興移送台北地檢署複訊，不排除強制處分。

同案約談包括北市府公園路燈管理處技工張家豪、黃銘鴻、陽明山國際大旅館劉姓業者、「紹益科技」實際負責人林良益、「景業水電工程」負責人余誌文、「盛資機電」負責人楊逢隆及仲介陳紀全，目前掌握有3名北市府人員涉弊，不排除向上延燒。

陽明山北投溫泉區的國際大旅館，長期在門口違法占用公有地當停車場，約可停放10餘部車輛，市府開出限期返還令，若業者在期限內騰空返還，原要補償市府的130萬元不當得利，可減免至40多萬元；業者在期限內返還點交，同時在占地周圍設置圍籬，不再讓車輛進入使用。